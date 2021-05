Una mujer se encadenó y amenazó con prenderse fuego en la puerta del Juzgado 2 de Familia

Una mujer decidió encadenarse y amenazó con rociarse con nafta e incendiarse en el Juzgado de Familia Nº 2, ubicado en 46 entre 12 y 13, y aseguró que no le permiten ver a sus tres hijas.

"Mi hijo falleció hace dos años en un incendio, no hay respuestas, estaba al cuidado de su padre en Gorina. Tengo tres nenas y no me las dejan ver, le paso la cuota alimentaria, le compro cosas y tengo que mandarlas con la policía", aseguró Graciela Riccio.

"Ellas están con el padre y se encuentran en peligro, la causa estaba a cargo del Juez de Familias Nº 2 y la fiscalía Nº 15, y en menos de un mes la archivó. Como murió el juez, no tengo respuestas".