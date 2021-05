Córdoba: sufrió un robo y se infartó

Este viernes una mujer sufrió un brutal robo en el barrio Quebrada de las Rosas en Córdoba y luego se infartó por lo que debió ser internada en terapia intensiva, informaron fuentes policiales.



El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad donde se ve cómo los malvivientes le dan una brutal golpiza mientras que sus hijos lograron esconderse en un altillo.



"Después de almorzar salí yo a atender otro consultorio, mi señora se quedó lavando los platos. En el momento que salgo yo cierro el portón, un portón corredizo, me subo al auto y veo que vienen dos personas "normales", nada de lo que uno tuviese que sospechar porque eran gente de la que no podía desconfiar. Indudablemente esas dos personas aprovecharon que yo salí, se aseguraron que yo me fuera y cuando me fui pegaron la vuelta, entraron por el portón, ingresaron por la puerta de la cocina-comedor.", comentó el marido de la víctima, un odontólogo.



La mujer vio a los malvivientes ingresar e intentó resistirse a los gritos pero los delincuentes la redujeron. "La atan de pie y manos con unos precintos, y la golpean, la tiran al piso, mi señora a los gritos. Mis dos hijos más chicos que estaban acá en el domicilio, se alcanzaron a esconder en el sector de arriba y avisaron a la policía" contó Fernando, agregando que entre golpes, "le pedían dinero, joyas, le preguntaban dónde está el dinero y mi señora el dinero está en tal lugar, andá buscalo y andate, allá está el dinero, llevate todo lo que quieras", detalló.



La policía acudió rápido al lugar pero los cacos ya habían emprendido la huida. Horas después, la mujer sufrió un fuerte dolor en el pecho y por eso la trasladaron al nosocomio donde finalmente comprobaron un principio de infarto por lo que quedó internada.



No hubo detenidos.