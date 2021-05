No cesan los robos: ahora atacaron una dietética

No cesan los escruches en Villa Elisa, modalidad que tiene a maltraer a la localidad del Norte platense, desde hace un largo tiempo. En esta oportunidad, sujetos desconocidos ingresaron durante la madrugada de ayer a una reconocida dietética de la zona y escaparon con diversos elementos de valor y dinero en efectivo, informaron fuentes policiales.



De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, los hampones ganaron el interior del comercio, emplazado en la avenida Arana entre 4 y 5, tras doblar una reja y romper luego la cerradura del vidrio de blíndex; todo, sin llamar la atención de los vecinos del área.



Una vez adentro, con todo el tiempo del mundo, ya que no sonó alarma alguna y sus movimientos no fueron detectados, recorrieron cada rincón y fueron apoderándose de todo lo que consideraron de interés. También, por supuesto, se llevaron la plata que encontraron en la caja registradora. Consumado el atraco, se dieron a la fuga con rumbo incierto, dejando tras de sí un verdadero revuelo en el lugar.



Los propietarios descubrieron el hecho ya en horas de la mañana de ayer, y pronto se comunicaron con el 911. Así, se acercaron agentes de la comisaría Duodécima y constataron el suceso delictivo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no habían podido dar con los implicados, de los que ni siquiera tienen datos. Los numerarios de la seccional revisarán ahora cámaras de seguridad, tanto las públicas del Municipio como privadas, para ver si los responsables del ataque quedaron registrados en alguna.

Frentistas furiosos

Los residentes de Villa Elisa mostraron su descontento por la situación actual que están atravesando y aseguran estar “a la buena de Dios, completamente desprotegidos por las autoridades policiales”.



Laura, una vecina de la zona, puntualizó: “Nosotros no podemos salir después de las 8 de la noche, pero al parecer los delincuentes sí. A ellos nadie los controla y hasta les liberan las zonas para salir a robar. La Policía de La Plata es una verdadera vergüenza. Viví toda mi vida acá y nunca vi una situación como la actual, con tanta impunidad”.



Villa Elisa, al igual que City Bell, está atravesando un momento crítico en materia de seguridad, con recurrentes entraderas, escruches y asaltos callejeros. Los últimos diez días fueron particularmente negros, con múltiples robos y decenas de comercios desvalijados.