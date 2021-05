Insólito: en dos meses le destrozaron el auto en la misma esquina

Un vecino de City Bell ya no sabe qué hacer para que lo dejen en paz. Es que en apenas dos meses de diferencia sufrió ataques vandálicos en su auto, pero lo peor de todo es que ambos hechos ocurrieron en la misma cuadra.

Todo sucedió en la zona de 472 y 14C, cuando en horas de la noche, el damnificado dejó estacionado su coche. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrió que le habían robado las ruedas de su coche.

“Arrancando el finde con otro hermoso regalo, hace 2 meses me rompían el vidrio, hoy me roban la rueda. Por suerte ya me estoy acostumbrando, ¡qué lindo estás City Bell!”, indicó la víctima en redes sociales.

Cabe mencionar que en esa misma cuadra, hace exactamente dos meses le habían destrozado los vidrios de las ventanas de su auto. En dicha oportunidad, el hombre publicó: “El sábado a la noche me rompieron el vidrio del auto, esta es la cuadra de mi casa, por más LED que pongan si no podan no alcanza, las ramas llegan hasta el techo de los autos y si no estacionas en la esquina el resto de la cuadra es una boca de lobo”.