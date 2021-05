Vecinos de City Bell, a merced de los delincuentes

Un grupo de vecinos de la localidad de City Bell se comunicó con este multimedio para denunciar los reiterados robos que sufre y asegura que hay zonas totalmente liberadas. Hay desde robos de ruedas y ataques vandálicos hasta entraderas o escruches. Los frentistas están cansados de la inseguridad.



“Cerca de las 8:40 de la mañana, a una camioneta estacionada en 471 entre Centenario y 13A le robaron dos llantas y aflojaron otra cuando me escucharon. Se escaparon en un Corsa o Gol blanco con dos varones adentro”, relató uno de los damnificados.



“Lamentablemente ya no se puede dejar a los autos pasar la noche afuera”, dijo otro de los vecinos. Luego agregó: “Hay autoridades que protegen ese accionar. Ya cualquier hora les queda bien, saben que no hay control policial”.



Por su parte, otro detalló: “Ayer entraron en casa del papá de mis sobrinas y se llevaron una moto. Por favor, si saben algo avisen, hay recompensa por la recuperación. Fue en la zona de 443 y 21D”. Asimismo, comentó indignado: “Lamentablemente hay que ponerle cadenas hasta dentro de la casa”.



En otro sector de City Bell, aquellos que viven cerca de la seccional relataron: “En la madrugada, a eso de las 6.15, empezó a sonar la alarma del auto. Se fueron con una sola cubierta y a la de adelante ya le habían sacado las tuercas. Fue a dos cuadras de la comisaría”.



Cabe mencionar que el hecho que más despertó indignación en los vecinos fue la rápida resolución que tuvo el caso del salón de fiestas asaltado, el cual pertenece a la exesposa del reconocido abogado Fernando Burlando: “El robo de La Horqueta, en la misma jurisdicción, en 48 horas ya era tema solucionado”, dijeron. “Es el negocio del momento para los servicios de calle y los jefes. No hay mucho de dónde recaudar. Lo resolvieron en dos días porque les convenía, después no resuelven nada”, sentenció el damnificado. Mientras tanto, ninguno de los episodios antes mencionados ha sido esclarecido por las autoridades.

El robo al salón



Durante el mediodía del miércoles, al menos dos delincuentes saquearon el salón de fiestas La Horqueta Emporio, el cual es propiedad de la exesposa del reconocido abogado, Fernando Burlando. Los maleantes se llevaron diversos objetos electrónicos y su paradero era desconocido.



Sucedió en la zona de Camino Centenario y 461. Los maleantes ganaron el interior tras forzar una de las entradas. Rápidamente se apoderaron de todo lo que encontraban, robaron tres televisores Smart, una Notebook y una Tablet.



No obstante, 48 horas más tarde fueron capturados y los objetos recuperados.