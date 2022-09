Una patota molió a trompadas a dos jóvenes durante un robo en Barrio Norte

Una patota atacó de manera salvaje a dos jóvenes en pleno Barrio Norte en el marco de un robo. Pese a la gravedad de lo sucedido, hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas.

Fuentes policiales y las propias víctimas relataron que todo tuvo lugar la noche del domingo, cuando estaban caminando por la plaza

Olazábal, ubicada en las avenidas 7 y 38. Entonces irrumpieron los ladrones, quienes los increparon y los amenazaron.

A continuación les exigieron la entrega del dinero que llevaban y de todas sus pertenencias. “Nos quisieron robar, eran como diez. Como no teníamos nada, nos molieron a palos”, se lamentó uno de los damnificados.

Añadió: “Tenemos suerte de no haber terminado en terapia intensiva” y en ese sentido señaló que él terminó con el rostro completamente lastimado, mientras que su amigo perdió el conocimiento. Por fortuna, ambos se recuperaron y están ahora en buen estado de salud.

Ofuscado, contó que se comunicaron con una ambulancia del SAME de la Provincia de Buenos Aires, pero el trato no fue el mejor.

“El empleado que nos atendió me gritó y se puso a decir que él sabía cómo trabajar. No nos dieron contención, no hicieron nada”, continuó.

Agentes de la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona, analizan lo sucedido y tratan de ubicar cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar a los implicados. Pese a los esfuerzos de los numerarios, los hampones continúan libres y por ahora no hay pistas firmes para dar con ellos. Los vecinos del área aseguraron que, pese a estar a escasas cuadras del centro, la inseguridad es grande: “No se ven patrulleros de noche, es un desastre”, indicó uno.

Un camión en El Mondongo

En tanto, los robos en El Mondongo siguen y en esta oportunidad sujetos desconocidos se alzaron con la batería de un camión estacionado en 69, casi 119. “Esto es cosa de todos los días y ya muchas veces ni nos gastamos en hacer la denuncia porque perdemos tiempo y nunca agarran a nadie”, dijo un frentista.