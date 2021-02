Una periodista denunció que quisieron secuestrarla

Una periodista de nuestra ciudad denunció mediante las redes sociales que intentaron secuestrarla en el barrio La Loma, mientras iba caminando por la calle. El dramático momento que le tocó atravesar fue cuando dos hombres que se movilizaban a bordo de un automóvil comenzaron a perseguirla.

Según relató Carolina Villalba en su cuenta de Twitter, salió de realizarse un hisopado en 38 y 27 y, mientras iba por la vía pública, se cruzó con un vehículo con dos ocupantes, en la zona de las calles 25 y 43. Acto seguido, uno de ellos descendió del coche y comenzó a correr a toda velocidad al grito de “Era ella”.

La víctima comentó: “Me paralicé por dos segundos y empecé a correr. Hice una cuadra y el tipo disimuló estar mirando una casa. Yo saqué mi celular y llamé a la Policía, tomaron mi denuncia y salí disparando para mí casa”. Luego recibió un llamado de la fuerza para preguntarle si necesitaba asistencia.

A las dos cuadras, se los volvió a cruzar en la calle y uno de los acosadores, que vestía una remera blanca, se bajó del auto. Villalba relató: “El tipo se me acercó y me dijo: Vení bonita, estás hermosa, no te voy a hacer nada. Yo empecé a gritar”.

Finalmente, la Policía motorizada apareció en la escena y logró interceptar a los sujetos. “No pude ni hacer la denuncia, ni saber qué pasó con esos tipos, lo que sé es que sentí pánico”, sentenció la periodista.