Una persecución de película en La Plata

Una impresionante persecución se dio en las calles de La Plata: un auto escapaba de la policia y luego de varias cuadras de ser perseguido, chocó al subirse a Plaza Matheu.

El episodio sucedió este domingo por la madrugada en 1 y 42, allí un movil hacia un operativo de rutina cuando advirtió que una EcoSports conducía con una rueda desinflada y haciendo maniobras peligrosas.

En dicho momento, la policia intentó identificar al conductor pero este se fugó, por lo que comenzó una gran persecución.

A toda velocidad, el vehículo en cuestión recorrió varias cuadras hasta llegar a Plaza Matheu, en 1 y 66, en donde se subió y chocó con el cartel que lleva el nombre de la plaza.

Una vez que los agentes controlaron la situación, llegó el SAME para atender al hombre, aunque este no debio ser trasladado. Por otro lado, al no presentar la documentación correspondiente, se procedió al secuestro del auto.

Toda la persecución quedó registrada en las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata.