Una rata mordió a un alumno en una escuela de Caballito

Un alumno de la Escuela Técnica N° 9 «Ingeniero Luis Huergo», ubicada en pleno barrio porteño de Caballito, fue mordido por una rata y las familias se manifestaron. Posteriormente, el colegio suspendió las clases.

Un video fue el inicio de todo, un joven fue mordido en la mano por un roedor y los padres pusieron el grito en el cielo. Es asi, que decidieron cortar la Av. Gaona el lunes por la noche, a metros de la institución, para exigir la limpieza y desratización del lugar.

Según ellos, no es la primera vez que aparecen ratas en la escuela, es por eso que en los casos anteriores ya venian denunciando la presencia de los roedores. Sin embargo, las soluciones llevadas a cabo por las autoridades del establecimiento no fueron lo suficientemente eficaces y los familiares volvieron a protestar.

"Sin fumigación y en estas condiciones no se puede estudiar, estas últimas semanas recibimos reclamos sobre la presencia de ratas y esta situación se da desde hace un año y sigue sin resolverse" dijeron desde el centro de estudiantes y además afirmaron: "Queremos que nos den una solución concreta a este problema, con fumigaciones que se realicen de la manera que corresponde y no poniendo cebos y trampas para atrapar a las ratas que, en definitiva, no solucionan nada concretamente".

Lo cierto es que luego de una asamblea se decidió suspenser las clases y sería el martes (ayer) la fecha en que se iba a realizar la fumigación.

Por su parte, cabe destacar que el alumno de 4to año mordido por la rata está fuera de peligro. Luego de lo acontecido, fue trasladado al Hospital Durand donde se activó el protocolo específico y más tarde concurrió al Instituto Pasteur para recibir recibió el tratamiento antirrábico.