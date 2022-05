Violencia sin fin: atacan a cuchillazos a un joven en barrio Hipódromo

La violencia en las calles de la región parece no tener fin y el pasado fin de semana no fue la excepción, cuando un individuo atacó a puñaladas a otro joven en un confuso episodio que todavía está siendo investigado por las autoridades y que al momento no tiene detenidos.

Toda la sangrienta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona de 121 y 40, donde ocurrió el salvaje y brutal episodio. Allí puede verse cómo el damnificado llega corriendo, siendo seguido muy de cerca por otro masculino, el cual viste una campera de color rojo.

Ambos comienzan a discutir acaloradamente, pero en determinado momento de la pelea uno de los implicados saca un elemento corto punzante de entre sus ropas y arremete sin piedad contra su rival, a quien ataca varias veces.

Si bien el otro se defiende de la agresión con golpes de puño, nada puede hacer y termina tirado en el suelto y visiblemente lesionado, ya que un charco de sangre quedó impregnado sobre el asfalto. Eran poco más de las 18 y los fuertes ruidos y griteríos pusieron en alerta a los vecinos, que salieron a la calle a ver qué sucedía.

Tras interceder para separar las partes, el atacante se fue caminando tranquilamente del lugar, mientras que el herido hizo lo mismo momentos más tarde. Se desconoce su actual estado de salud, ya que al ser consultadas al respecto fuentes policiales aseguraron no tener ninguna denuncia radicada en la comisaría correspondiente.

No obstante, debido a la violencia de la situación y a que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, el hecho será investigado por las autoridades, que no descartan que se haya tratado de un problema de vieja data entre las partes.