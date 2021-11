Violento choque entre dos camionetas en pleno centro

Un nuevo accidente tuvo lugar en el centro de nuestra ciudad, precisamente en 7 y 54, luego de que una camioneta cruzó el semáforo en rojo y chocó contra otra, provocando un fuerte impacto y un corte en la circulación por avenida 7 sentido a Plaza Italia.

El siniestro vial fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), quien rápidamente alertó al personal policial y al personal del SAME, para que asista a brindar asistencia al lugar. Tal como puede verse en las imágenes aportadas por el COM, la camioneta blanca marca Jeep que transita por la avenida 7 no detuvo su marcha al tener el semáforo en rojo.

Por fortuna, los automovilistas no sufrieron heridas de consideración y fueron asistidos en el lugar del incidente por el personal del SAME y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Además, asistió al lugar un móvil de Control Urbano que brindó colaboración en la dirección del tránsito.