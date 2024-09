Violento intento de asalto al exconcejal Julio Irurueta

El exconcejal de La Plata, Julio Irurueta, sufrió un violento episodio de inseguridad en la puerta de su domicilio, ubicado en Barrio Norte. Según explicó, al menos tres delincuentes lo abordaron, lo amenazaron a punta de pistola y le pegaron un culatazo que le provocó una herida cortante en el rostro, todo a la vuelta de la comisaría Segunda.

El hecho tuvo lugar durante la noche, alrededor de las 21:30, en la zona de la calle 9, entre 37 y 38. El exedil estaba llegando a su casa a bordo de su automóvil, cuando de pronto aparecieron los hampones, los cuales portaban un arma de fuego cada uno. Cuando estaba por descender del coche, fue abordado por detrás por los malvivientes, en un suceso con las típicas características de una entradera.

Los frentistas de las inmediaciones escucharon ruidos extraños y oyeron los gritos, por lo que hicieron sonar la alarma vecinal y pronto llamaron al sistema de emergencias 911. En tanto, para demostrar que los ladrones no tenían intenciones de irse con las manos vacías, le propinaron un fuerte golpe con la culata de la pistola, provocándole una lesión sangrante a la altura del ojo, a un costado de la ceja y casi en la cien.

Según explicó el propio Irurueta en un video que compartió mediante sus redes sociales: “Me intentaron robar en la puerta de mi casa cuando bajaba del auto, eran tres chorros”, quienes además le apuntaron a la cabeza. Posteriormente, se quejó de que, a pesar del llamado a las autoridades, “no apareció ningún policía y vivo a la vuelta de la comisaría Segunda”.

Escaparon y quedaron filmados

Aparentemente, los delincuentes pretendían sustraerle el vehículo, pero como comenzó a sonar la alarma vecinal, se dieron a la fuga corriendo. Las cámaras de vigilancia del barrio captaron no solamente el momento en el que llegaban al lugar de los hechos, sino también el escape.

Por esta razón, los ladrones desistieron de cometer el ilícito y no le quitaron nada al exconcejal, que terminó con un corte en su rostro. “No me chorearon nada, pero me pegué un cagazo bárbaro. La verdad es que es la primera vez que uno llama a la policía y no aparece, es muy raro porque están acá”, concluyó Irurueta.