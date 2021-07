Violó, golpeó e intentó ahorcar a una joven hasta dejarla inconsciente

Una joven fue brutalmente violada, ahorcada y golpeada en Abasto por su expareja. Este, pese a la gravedad del hecho, permanece prófugo ya que la Policía todavía no logró dar con él, informaron ayer fuentes judiciales y la propia familia de la víctima, quien salvó su vida de milagro y hoy padece secuelas psicológicas.

El suceso, de acuerdo a la madre de la damnificada, tuvo lugar el pasado sábado en el boliche La Mega, ubicado en ruta 36 y 517. Allí se encontraba la muchacha con el implicado, quien tendría relación con la discoteca. Entonces, fuera de sí, él la atacó de manera salvaje y con diferentes elementos, como sus manos, un caño y una manguera.

La progenitora de la mujer detalló: “La rescaté de las manos de un abusador y golpeador, de un hijo de p... que, según él mismo, nadie puede tocarlo por su conocidos policiales de alto rango, es un poderoso al que nadie toca”. Y añadió: “Además de violarla, trató de matarla ahorcándola, pegándole en todo el cuerpo con una manguera y un caño hasta dejarla inconsciente, indefensa. Ella llegó a avisarme dónde estaba y la llevé hasta el hospital San Juan de Dios”.

Crudo relato

“Hoy tengo que agradecer a Dios que la tengo con vida, aunque hecha bolsa psicológica y físicamente, marcada en todo su cuerpo, con dos costillas fisuradas, al igual que sus manos. No quiero ni imaginar por el momento que pasó cuando pedía auxilio y nadie la escuchaba, el dolor que habrá sentido. Ella solo pedía que no la matara, que tenía una hija, pero esta lacra no tuvo piedad”, completó.

Además, indicó: “Espero que la Justicia se encargue y una vez adentro le hagan el doble de lo que le hizo a mi hija”, y relató que ya hicieron la correspondiente denuncia en el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI La Plata.

Bajo un profundo hermetismo, los voceros de la fuerza señalaron que incautaron materiales de interés para la causa. Estos comprenden “sangre, pelos, la ropa de la víctima y los elementos utilizados para la golpiza”.

Hasta el cierre de esta edición, el sospechoso, aunque está identificado, permanece libre y recaen sobre él graves figuras penales. Las mismas están tramitadas en la Unidad Funcional de Instrucción número 11 y son “privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y tentativa de femicidio”.

En ese sentido, la damnificada el lunes ampliará la declaración ante el fiscal actuante.