Le robaron, estuvo cinco horas en la comisaría, encontró a los ladrones pero la Policía no actúa

Un joven fue asaltado a punta de pistola en la puerta de su casa de City Bell por dos motochorros que escaparon con su bicicleta Venzo de alta gama y otros elementos de valor, y hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos.

La propia víctima, llamada Emmanuel, le contó a Trama Urbana que todo tuvo lugar el sábado a las 14 en 13C y 462, cuando acababa de salir de su domicilio para ir a andar en bici junto a un grupo de amigos, por lo que debían encontrarse en calle Cantilo.

“Estando en la puerta pasaron dos en una moto y me quedé parado, mirando y ellos me miraban a mí. Había, además, un vecino enfrente. Llegaron a la esquina, sospeché que había algo raro y me dije que si volvían me metía de nuevo en casa”, arrancó contando el damnificado a este multimedio.

Agregó: “No volvieron, me subí a la bici y salí, pero entonces escuché que regresaban, aunque ahora por Alvear. Doblaron, aceleraron y bajó el que iba atrás. Sacó una pistola de la cintura, me apuntó y me dijo Dame la bici, hijo de p.... Le respondí que se la llevara y que se quedara tranquilo, y entonces me pidió el celular, que lo tenía dentro de una riñonera, debajo de la campera”.

Él mismo halló a los malvivientes

Con el atraco consumado, los hampones se dieron a la fuga y se perdieron de vista, dejando al hombre con una terrible impotencia. “Me agarró una locura bárbara y salí a buscarlo con el auto. Vi que cruzaron diagonal Urquiza, que agarraron por calle 9 y se fueron. En plaza Sarmiento encontré un patrullero, les conté lo que pasó, me tomaron los datos pera nada”, dijo.

Además, añadió: “Soy de City Bell de toda la vida y empecé a buscar la bici por contactos y grupos en redes sociales. Me dijo un conocido que sabía dónde estaba y me pasó una foto del ladrón. Lo reconocí como el que me robó y al otro como el que esperaba en la moto. Fui a la comisaría (la Décima, con jurisdicción en la zona) a hacer la denuncia. Estuve desde las 14 hasta las 17, pero no tengo noticias”.

Al hallar el rodado “al fondo de calle Guemes”, amplió Emmanuel, “los escraché en Facebook y una tía (del caco) me amenazó y me dijo que su sobrino es un pibe bueno que no roba, que su cómplice sí pero él no. Más allá del robo tengo que aguantarme que me amenacen”.

Aseveró que una vez que obtuvo los datos de los malvivientes regresó a la seccional “el lunes porque el domingo no atendían y amplié la denuncia, pero no hicieron nada. City Bell está terrible, no se puede más y me da mucha bronca que la Policía no haga nada. Así estamos”. Por último, detalló que hay cámaras de seguridad que registraron el suceso “pero mucho no se distingue. Ellos iban en una moto Titán negra toda desarmada, con ropa de ejercicio”.