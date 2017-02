Orgullo platense: Granatto, la mejor del mundo

La Federación Internacional de Hockey nombró a la delantera de Santa Bárbara como la mejor jugadora Junior del planeta. En diálogo con diario Hoy, desde la India, expresó sus emociones

De La Plata para el mundo entero. María José Granatto no para de sorprender: con apenas 21 años, la crack de Santa Bárbara, que también participa del seleccionado argentino, parece no tener techo. Ayer, la Federación Internacional de Hockey la galardonó como mejor jugadora juvenil (compitió con todas las Sub 23) 2016 del planeta, en una ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Chandigarh, en la India.

La Torita, que creció en nuestra ciudad y se formó como jugadora en Santa Bárbara, disputó el año pasado sus primeros Juegos Olímpicos en Río 2016 y fue campeona del mundo Sub 21 en Chile, además de sobresalir con la camiseta de Las Leonas, lo que le valió la distinción de la FIH de “estrella ascendente” de la pasada temporada.

A pesar de la diferencia horaria de ocho horas entre India y la Argentina, Majo Granatto, que viajó junto con su madre, Evangelina Della Vedova, dialogó en exclusiva con diario Hoy. Emocionada por el enorme logro, Torita confesó: “La verdad es que todavía no caigo, estoy muy contenta, siento una felicidad enorme”. Además, agregó: “Estoy muy agradecida, sobre todo con mi familia, mis hermanas. Esto no lo hubiera logrado sin la ayuda de ellas, de mi club, Santa Bárbara, y del seleccionado. Solo me queda agradecer”, sentenció.

Este hecho quedará en las crónicas del deporte argentino. Es que Majo Granatto, con su esfuerzo y humildad, ya logró meterse en la historia grande del seleccionado femenino de hockey, y despierta el sueño de todos los amantes de la disciplina que ha crecido a pasos agigantados en estos últimos años. ¡Grande Torita!

Todos los ganadores

Los jugadores internacionales finalistas en cada una de las categorías fueron elegidos por un panel de expertos en la disciplina.

A continuación, todos los ganadores: mejor jugadora, Naomi van As (Holanda); mejor jugador, John-John Dohmen (Bélgica); mejor arquera, Maddie Hinch (Gran Bretaña); mejor arquero, David Harte (Irlanda); mejor jugadora juvenil, Maria José Granatto (Argentina); mejor jugador juvenil, Arthur van Doren (Bélgica); mejor entrenadora del año, Karen Brown (Gran Bretaña), y mejor entrenador, Danny Kerry (Gran Bretaña)