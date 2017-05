“Antes de fin de año van a volver los visitantes”









Así lo confirmó el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Juan Manuel Lugones

44 barras de Racing dejan de ingresar a la cancha. El presidente de Dock Sud es denunciado por encubrimiento de un homicidio. En el Bosque de La Plata se levantan cinco parrillas...

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte intensificó la lucha para combatir los actos delictivos en el último año, pero su titular, Juan Manuel Lugones, convive con las amenazas.

“Amo mi trabajo y lo hago porque me gusta”, reconoció el funcionario, sentado en el estudio de Radio Gol, donde ayer fue entrevistado durante casi una hora y se fijó como meta el regreso de los hinchas visitantes a los estadios.

Resaltando el trabajo que viene desempeñando la gobernadora María Eugenia Vidal, este abogado que nació en Mataderos y se recibió en la UBA detalló la situación actual de las barras de Estudiantes y Gimnasia y confirmó que el cambio impulsado en la Policía de la Provincia tiende a erradicar a los efectivos que “manchan el uniforme”.

—¿Qué te dijo Vidal cuando te llamó para dirigir la Aprevide?

—Que tenía que trabajar para que la familia vuelva a la cancha, con la idea de ganar el espacio que se perdió en estos años por el accionar de los barras y la intención de transparentar la Aprevide. Esta Agencia fue creada por (Daniel) Scioli, a quien le daba vergüenza el organismo que estaba antes, llamado Coprosede.

—¿Cómo termina un abogado futbolero involucrado en la lucha contra la violencia?

—La verdad es que me hubiese gustado jugar de 9 en Chicago, pero no era tan bueno. Me crié en el barrio de Mataderos y estudié en la universidad pública. A comienzos de la década pasada me surgió la posibilidad de trabajar en el Ministerio del Interior y allí empecé a darme cuenta del poder de las barras. En ese Ministerio trabajaban Los Borrachos del Tablón (la barra de River). Los usaban como fuerza de choque y ellos les hacían la vida imposible a otros empleados. Yo los denuncié como abogado, aunque cumplía tareas administrativas.

—¿Y cómo te fue?

—A las 24 horas de haber denunciado a los barras me intimaron para ratificar o rectificar las denuncias. En ese momento el ministro de Interior era Aníbal Fernández. Terminé procesado por calumnias e injurias y me tuve que ir porque se violentaron conmigo. Sin embargo, esa experiencia me sirvió para relacionarme con las madres de las víctimas en el fútbol. Así empecé y me fui involucrando más en el tema.

—¿Sentís el respaldo del poder judicial?

—Hay policías honestos y otros que manchan el uniforme. También hay fiscales buenos y malos. En todos estos meses hemos comprobado y logrado que se transparente el pago de las horas Polad (adicionales) en los partidos o eventos. En un cotejo en la cancha de Racing, por ejemplo, habían convocado a 600 policías, pero en realidad en el estadio había 300. Entonces, al club le devolvimos el equivalente al pago de 300 policías que no estaban, lo que en ese caso significaba cerca de 200.000 pesos que alguien se hubiese llevado de más.

—¿Cuánto cobra un policía por los adicionales en la cancha?

—Se paga 88 pesos la hora y trabajan cuatro horas en los partidos aproximadamente.

—¿Cuesta tomar la decisión de impedirle a una persona el ingreso a una cancha?

—Con el aval del ministro (Cristian) Ritondo, nosotros sacamos de las canchas a “Bebote” Álvarez y a “Loquillo”, de Independiente; al “Volador” Camilleri, de Gimnasia; al “Negro” Fiorucchi, de Tigre; a Miguel Tuñinali, de Banfield; y al “Payaso” Rodríguez, de Temperley. También sacamos a 45 barras de Almirante Brown, 44 de Racing y toda la Banda del Oeste de River. Ya no es un tema de tolerancia. Los creemos dentro de una matriz delictiva.

—¿Tenés custodio?

—Tengo un buen equipo de policías, pero no puedo estar con custodio todo el día.

—¿Tuviste que denunciar a algún dirigente por complicidad?

—Hace un mes nos tocó denunciar al presidente de Dock Sud por encubrimiento. Un juzgado de Capital investigaba un homicidio en ocasión de robo y uno de los prófugos hablaba con el titular de esta entidad. Se trabajó con escuchas telefónicas.

—¿Cómo hiciste para sacar al líder de la barra de Gimnasia?

—En las adyacencias del estadio de esta institución había un montón de parrillas que constituían el negocio de Cristian Camilleri. Por algunas infracciones y otros hechos que lo involucraban, logramos sacarlo de la cancha con apoyo político. La gente de Gimnasia tiene que saber que lo hacemos por el bien del hincha común. Antes pasaban con carnets truchos y fumaban porros en la tribuna. ¿Por qué el hincha común que paga una cuota tiene que pasar por todo eso?

—¿Y en Estudiantes cómo se portan?

—En este club hay una larga historia con los barras. Ahora nos muestran que se están portando bien, pero ellos saben que con nosotros no van a ser los dueños del espectáculo. La gente de Estudiantes quiere vivir en paz y no que haya hinchas que se saquen fotos con un sicario.

—¿Cuándo regresarán los hinchas visitantes a los estadios?

—Antes de fin de año van a volver los visitantes.