Championship: Los Pumas dieron la nota ante Sudáfrica en Salta









El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció hoy a Sudáfrica por 26-24 en un partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship disputado en el Estadio Padre Martearena de Salta.



En una de sus mejores actuaciones desde que en 2012 se integró al certamen del hemisferio sur, el conjunto albiceleste dominó a su adversario y se impuso con autoridad pese a haber sido perjudicado alevosamente por el árbitro francés Jerome Garces.

En el otro encuentro de la jornada Nueva Zelanda superó a Australia por 29-9 y lidera las posiciones con 10 puntos, seguidos por Sudáfrica (4), Argentina (1) y Australia (0).

Lesiones

Los rugbiers Juan Martín Hernández y Nicolás Sánchez, quienes salieron lesionados durante el encuentro que Los Pumas le ganaron hoy a Sudáfrica, sufrieron sendos traumatismos de cráneo y habrá que esperar su evolución para ver si pueden viajar a Oceanía.

Declaraciones

"Lo ganamos con nuestro carácter, nuestra personalidad. Cumplimos lo que habíamos planteado antes del partido y eso te genera una mayor satisfacción. Al final ganamos sufriendo, pero se disfruta más", resaltó el jugador surgido en Santiago Lawn Tennis.

Síntesis:

Argentina: Joaquín Tuculet; Santiago Cordero, Matías Orlando, Juan Martín Hernández y Manuel Montero; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Facundo Isa, Juan Manuel Leguizamon y Pablo Matera; Tomas Lavanini y Matías Alemanno; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Daniel Hourcade.



Sudáfrica: Johan Goosen; Ruan Combrinck, Lionel Mapoe, Damian de Allende y Bryan Habana; Elton Jantjies y Faf de Klerk; Warren Whiteley, Teboho Mohoje y Francois Louw; Lood de Jager y Eben Etzebeth; Vincent Koch, Adriaan Strauss (capitán) y Tendai Mtawarira. Entrenador: Allister Coetzee.

Tantos: en el primer tiempo, 21m penal de Jantjies (S); 22m y 29m penales de Sánchez (A); 31m try de Tuculet convertido por Sánchez (A). Segundo tiempo: 2m penal de Jantjies (S); 5m try de Habana convertido por Goosen (S); 8m try de Leguizamón convertido por Hernández (A); 14m penal de Hernández (A); 24m penal de Steyn (S); 28m try de Du Toit (S); 33m penal de Steyn (S); 37m penal de González Iglesias (A).

Cambios: en el primer tiempo, 32m Jesse Kriel por Combrinck (S). Segundo tiempo: al inicio, Lucas González Amorosino por Montero (A); 5m Guido Petti por Lavanini y Santiago González Iglesias por Sánchez (A) y Pieter-Steph Du Toit por de Jager, Morné Steyn por Jantjies, Lourens Adriaanse por Kock y Steven Kitshoff por Mtawarira (S); 14m Jaco Kriel por Louw (S); 20m Julián Montoya por Creevy y Tomás Cubelli por Orlando (A); 24m Javier Ortega Desio por Leguizamón y Lucas Noguera Paz por Tetaz Chaparro (A); 27m Enrique Pieretto por Hernández (S); 33m Rudy Paige por de Klerk (S).

Amonestado: en el primer tiempo, 20m Herrera (A).

Árbitro: Jerome Garces (Francia)

Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta).