Chilavert pide que River sea eliminado de la Copa Libertadores

Sigue la polémica en torno a los recientes casos de doping positivo en jugadores de River Plate. Y ahora el que disparó con todo fue el exarquero paraguayo José Luis Chilavert: "Nos quieren pasar por tontos. River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. La corrupción sigue, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) puso a Rodolfo D'Onofrio en la FIFA".

El exarquero de Vélez lanzó duras críticas en relación al tema: “Nosotros ganamos todo recorriendo América y no necesitábamos tomar ninguna pastilla. No sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohibidas que no se pueden tomar”. “Hay un vínculo muy estrecho entre River y Conmebol. Es verdad que D'Onofrio maneja la Conmebol”, lanzó.

Este jueves, a la notificación de Martínez Quarta -que ya había sido suspendido provisionalmente por Conmebol- se sumaron los casos del uruguayo Camilo Mayada y el delantero Sebastián Driussi. El DT de River, Marcelo Gallardo, dijo en conferencia de prensa que los casos "me tomaron por sorpresa, han conmocionado a todos en el club. Es el momento más difícil desde que asumí en el cargo”.

SIEMPRE POLÉMICO | Chilavert opinó sobre los recientes casos de doping positivo en @CARPoficialhttps://t.co/f2AzpnZymO — Diario HOY (@diariohoynet) 24 de junio de 2017