“Chile hoy está por debajo de Argentina y, si me dan a elegir, yo firmo el empate”

El exdefensor de Gimnasia y del seleccionado trasandino, Álvaro Ormeño, dialogó en exclusiva con El Clásico y anticipó que el equipo de Edgardo Bauza es favorito para el partido que se disputará esta noche, desde las 20.30, en el estadio Monumental

En su único paso por fuera de Chile, Álvaro Ormeño recorrió las diagonales de La Plata entre 2007 y 2010, defendiendo la camiseta de Gimnasia.

Hoy, dedicado a entrenar jugadores libres en Santiago de Chile, el exdefensor del seleccionado trasandino reconoce el potencial del combinado albiceleste, que esta noche jugará una final anticipada ante la Roja pensando en clasificar al próximo Mundial de Rusia.

El partido comenzará a las 20.30 en el estadio Monumental, pero Ormeño decidió iniciarlo ayer en un contacto con El Clásico de Radio Gol, abriendo el paraguas en cuanto a las posibilidades del equipo de Pizzi.

—¿En qué proyectos estás trabajando?

—Estoy como director técnico en las divisiones juveniles de Colo Colo y con algunos proyectos personales, como la escuela de fútbol de adultos, que está atravesando un proceso de expansión aquí en Chile.

—¿Cómo fue el proceso de cambio entre Sampaoli y Pizzi en tu país?

—Hay mucha efervescencia en el seleccionado, incluso desde el ciclo de Marcelo Bielsa. Con Borghi se relajaron un poco los jugadores, pero ya con Sampaoli se vio lo mejor, que ahora también se ve reflejado en el trabajo que está haciendo Pizzi. Si bien los títulos que se consiguieron fueron a través de los penales, Chile hoy es visto de otra manera en todo el mundo.

—¿Los logros fueron más importantes por haber ganado contra un equipo en el que juega Messi?

—Lo que pasa es que estamos hablando del mejor jugador del mundo en los últimos diez años. Argentina tiene un equipo lleno de figuras y eso engrandeció un poco más los dos títulos obtenidos. Hasta hace dos años, Chile siempre se quedaba en las instancias decisivas. Las dos copas fueron tomadas como un triunfo del deporte del país, más allá del fútbol. Mañana (por hoy) vamos a jugar y se va a paralizar la República. Nosotros elogiamos al fútbol argentino. Sabemos que estamos por debajo, y por eso lo respetamos mucho. El chileno toma como un mérito haberle ganado a un equipo como el que tiene Argentina.

—¿Quién es favorito para el partido de Eliminatorias?

—Nosotros siempre tuvimos problemas para poder ganarle a Argentina. La gente que sabe de fútbol aquí en Chile entiende que no es sencillo ir y ganar. Tenemos a Vidal y Díaz complicados, al igual que Alexis Sánchez, que viene de una lesión. Siendo frío en el análisis, me gustaría que ganemos, pero por como está planteado, yo firmo el empate. Si me dan elegir, lo firmo.

—¿Controlar a Argentina en las últimas dos finales fue mérito de los jugadores o de los técnicos?

—El mérito estuvo en el planteo táctico que hicieron Sampaoli y Pizzi. Es obvio que hay variantes en el equipo y jugadores que no estuvieron en otras generaciones. En la última final, Chile maniató a Messi con ocho jugadores y eso es un trabajo en equipo.

—¿Chile tiene la obligación de hacer un buen Mundial?

—Creo que primero tiene la obligación de clasificar. Es un equipo que, si se relaja, se puede quedar afuera.

—¿Ves una renovación en los juveniles?

—Se está buscando, pero del nivel de Alexis Sánchez o de Vidal no están apareciendo jugadores.

—¿Qué recuerdos tenés de La Plata?

—Una linda hinchada y un club muy lindo. Fue un momento complicado, pero conservo los mejores recuerdos de los Triperos y espero poder volver en algún momento.