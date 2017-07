“Debemos pensar en salir campeones para salvarnos del descenso”

Ricardo Kuzemka, DT de Cambaceres, habló con este medio y manifestó que hay que “apuntar a más” si se quiere dejar de sufrir. “El próximo torneo será difícil”, advirtió

Tras lograr la permanencia en la Primera C, Ricardo Kuzemka, DT del Rojo, con contrato hasta abril próximo, dialogó con este medio y dejó títulos importantes. El exentrenador interino de Gimnasia se refirió al futuro deportivo de Cambaceres. Por su parte, también habló sobre lo que se avecina en el plano institucional, ya que el mandato de Raúl Onofri como presidente culmina.

—¿Se van a juntar para definir el futuro?

—En estos días, voy a ver qué proponen ellos. Intuyo que querrán que siga, pero vamos a afrontar un campeonato más difícil que esta segunda ronda. Para que continúe se tienen que cambiar cosas que van más allá de lo deportivo. Hay que reacomodar cuestiones de lo institucional. Hay un mandato que se termina, hay que ver qué sucede.

—Desde lo deportivo, ¿qué se debe hacer?

—Debemos rearmar un equipo pensando en salir campeones para salvarnos. Lo primero a tratar es el orden como club, si no tenemos la casa ordenada va a ser difícil que se hagan las cosas bien. Desde lo deportivo ,es una situación difícil. Nosotros pondremos el trabajo, pero necesitamos los elementos para hacer una buena campaña. Debemos pensar en salir campeones para salvarnos del descenso. La única manera de salir de esto es apuntar a más.

—¿Y desde lo institucional?

—Si todos quieren al club, hay que apostar a una unidad, aportar desde adentro y no criticar desde afuera. Si logramos el orden, podremos mantener la categoría. Una cosa va de la mano con la otra.

—¿Qué sugerís para corregir el rumbo?

—Es hora de apostar a un mismo objetivo, algunos aportarán desde lo económico y otros con su voluntad, pero criticar desde afuera no sirve. Hay dirigentes que no conozco y todos debemos conocernos. Nadie es más importante que la institución. Ya hemos hecho el esfuerzo, pero no pondremos la cara si las cosas no cambian. No van a tener una respuesta positiva de mi parte, si las situaciones de trabajo no son las adecuadas.

—¿Tu salida en 2014 será un atenuante?

—Tiene que servir como muestra de lo que fue nuestro primer ciclo. Le dimos un orden a lo deportivo, tuvimos injerencia en cosas fuera de nuestra área y, con la insistencia, marcamos un rumbo. Desde lo deportivo, Cambaceres obtuvo en aquella época una credibilidad como club que atrajo auspiciantes y demás aportes económicos. Eso se diluyó porque no se continuó con esa tesitura. Marcamos el rumbo, lo que no sé es por qué lo dejaron de hacer.

San Carlos, con la mente puesta en la pretemporada

El próximo miércoles, Villa San Carlos comenzará la pretemporada en el estadio Genacio Sálice de Berisso, pensando en el próximo torneo de la B Metropolitana. Sin incorporaciones definidas, Facundo Besada, entrenador del Celeste, trabaja en distintos nombres, como Federico Turienzo (Deportivo Español), Ezequiel Melillo (San Telmo), Maximiliano Badell y Nicolás Cherro (Fénix), Nahuel Luna y Luciano Vargas (Estudiantes).

En tanto, quedaron definidas las salidas de Emiliano Córdoba (dejó el fútbol), Mauro Goette, Francisco Del Riego, Jonathan Gayoso, Franco Mantovano, Joaquín Romea, Gerardo Maciel, Emmanuel Ávalo Piedrabuena y Alan Kardasinski (irán a Everton).

Otra novedad fue que Walter Minella será el nuevo preparador físico. Este será en segundo paso del profe en el club, luego de estar en ADIP. Esta inclusión se da tras la salida de Gonzalo Uranga, que seguirá aportando desde afuera, y Matías Politano.