“En 2010 teníamos la presión de ganar por ser punteros y lo hicimos”

Leandro González, titular en el inédito clásico en la cancha de Quilmes con triunfo 2 a 0 ante Gimnasia, recordó con este medio aquel gran momento en Estudiantes y expresó su felicidad por su presente en Atlético Tucumán

A cinco jornadas de la edición número 158 del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, Leandro González, delantero que supo vestir los colores albirrojos entre 2009 y 2011 (jugó 55 cotejos y convirtió 12 goles), dialogó con este medio y recordó el histórico cotejo en el estadio de Quilmes, donde el equipo de Alejandro Sabella ganó el derby de la ciudad.

Con 31 años, el atacante pasa por el mejor momento de su carrera profesional. Ídolo en Tucumán, donde consiguió el ascenso bajo la conducción técnica de Juan Manuel Azconzábal, el goleador y figura del Decano vive un sueño con Atlético disputando la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia.

En 2010, Estudiantes, por no poder utilizar el Estadio Ciudad de La Plata, tuvo que jugar en el Centenario, donde por la cuarta jornada del Apertura 2010, un 29 de septiembre, venció 2 a 0 a Gimnasia en el certamen que terminó ganando en ese mismo reducto.

—¿Qué te acordás del partido?

—Los recuerdos son los mejores, era mi primer clásico como titular y lo pudimos ganar gracias a los goles de la Brujita Verón y Federico Fernández.

—Fue en Quilmes y se jugó un miércoles. Todo muy extraño…

—Fue muy raro: era entre semana y encima fuera de La Plata. Los clásicos deberían siempre jugarse en la ciudad para la tranquilidad de la gente. De todas formas, el marco en Quilmes fue imponente con la cancha llena y toda la gente de Estudiantes.

—¿Se vive de forma diferente la semana del clásico?

—Se paraliza la ciudad, siempre hay chicanas y gastadas. Son partidos diferentes que se juegan con los dientes apretados y suelen ser muy cerrados. El que marca diferencia se termina llevando los tres puntos.

—¿La presión era doble por haber salido campeones de América?

—En 2010 me acuerdo que teníamos la presión de ganar por ser punteros y lo hicimos. Era una semana con tres partidos complicados y necesitábamos la victoria. Llegábamos después de ganar la Libertadores y siempre el club te presiona para estar en los primeros planos.

—¿Te marcó Estudiantes en tu carrera?

—Tengo los mejores recuerdos del club. Me enseñó mucho como profesional y persona. Jugué con grandes futbolistas y aprendí de todo lo que rodea a Estudiantes. Estando lejos, miro los partidos. Tengo amigos dentro del club. Cuando puedo, me doy una vuelta por el Country Club y me reciben de la mejor manera, eso me pone contento.

Su presente en Atlético

—¿Es Tucumán tu lugar en el mundo?

—En Atlético me siento muy bien y cómodo, hace casi tres años que estoy acá. Ascendimos, nos asentamos en Primera y ahora estamos jugando la Copa Libertadores. Nuestro próximo objetivo es meternos en la Copa Suda­mericana del año que viene. Es un club que está creciendo de a poco pero, con estas campañas que estamos haciendo, merece estar en Primera muchos años más. La provincia de Tucumán es una locura por el presente del equipo y eso está buenísimo.

Al Pincha, el antecedente en Quilmes le sienta bien

El único antecedente de un clásico entre Estudiantes y Gimnasia jugado en Quilmes implica remontarse al Apertura 2010: el Pincha llegaba tras ganar la Copa Libertadores de América en 2009 y, gracias a los goles de Juan Sebastián Verón y Federico Fernández, se adueñó del derby de la ciudad.

De aquel partido, los únicos que se mantienen a casi siete años en el plantel del Pincha son Leandro Desábato, Rodrigo Braña y Verón.

En esa oportunidad, los once de Alejandro Sabella fueron: Agustín Orión; Gabriel Mercado, Fernández, Desábato, Germán Ré; Enzo Pérez, Braña, Verón, Marcos Rojo; Gabriel Peñalba; Leandro González.

Por su parte, en el elenco Tripero estuvieron: Gastón Sessa; Ricardo Moreira, Abel Masuero, Ariel Agüero, Hugo Iriarte; Hernán Encina, Fabián Rinaudo, Alejandro Frezzotti, Lucas Castro; Jorge Córdoba y Álvaro Navarro. Este equipo del Lobo era dirigido por Diego Cocca.