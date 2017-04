“En Colombia va a ser complicado, pero lo vamos a sacar adelante”

Estudiantes viaja a Medellín y Rodrigo Braña pelea por un lugar en el equipo que el martes se medirá con Atlético Nacional. “Después de junio voy a seguir jugando, pero no sé si acá”, señaló el mediocampista

En la previa de una final anticipada en la Copa Libertadores, el espíritu guerrero de Rodrigo Braña se contagia en la intimidad de Estudiantes, que hoy levanta vuelo hacia Colombia para cumplir con la misión de obtener otra victoria.

Si bien su presencia en el equipo titular no fue confirmada por el cuerpo técnico, el Chapu pelea por ganarse un lugar, en lo que tal vez pueda resultar una de sus últimas batallas con la camiseta del Pincha.

El 30 de junio vence su contrato, y antes del choque con Atlético Nacional, el jugador confirmó que seguirá jugando, pero no aseguró que lo hará en el Pincha. Para muchos hinchas del León, en efecto, la pregunta que inmortalizó Serrat en el álbum Mediterráneo se instaló con fuerza tras el empate con Independiente: “¿Qué va a ser de ti lejos de casa?”.

En contacto con este diario, el volante, que el martes podría jugar otra vez al lado de Verón, dejó varios frentes abiertos…

—Después de haber cumplido 38 años, ¿definiste si vas a seguir jugando?

—Sí, voy a continuar. Lo que no puedo decir es si lo seguiré haciendo en Estudiantes. La realidad es que en mi posición es donde mejor estamos, hay muchos chicos que juegan bien. No me quiero apresurar, quiero aprovechar. El día que termine mi contrato, la dirigencia evaluará si les serví o no. Si me dicen que no continúe, el sentimiento por este club no va a cambiar. Por los jugadores que hay en mi puesto, me parece que jugué bastante. Yo sé los futbolistas que hay y, si me toca dejar el club, me voy a ir contento porque las veces que me necesitó el técnico pude colaborar con el equipo.

—¿Fue justo el empate con Independiente?

—En el primer tiempo llegaron una vez y nos hicieron un gol. En el segundo tiempo, con el penal, Independiente se acomodó.

—¿Sirve el empate ante Nacional en Colombia?

—Para seguir con vida, no tenemos que perder. Por eso nos jugamos gran parte de la clasificación. Va a estar complicado pero lo vamos a sacar adelante.

—¿Salir a defenderse sería una locura?

—Tenemos que salir a jugar, porque los partidos de Copa son trabados y luchados.

—¿Empieza a sentirse la doble competencia?

—Y sí. Se siente y es lógico que eso pase. Ahora somos los que estamos y tratamos de hacer lo mejor. Por suerte, este plantel tiene muchos chicos que juegan muy bien y lo demuestran.

El Chapu de las batallas

Lugarteniente de la Brujita Verón. Esa es una de las tantas formas de caracterizar a Rodrigo Braña. Baluarte del mediocampo albirrojo de la última década, tras su largo paso por Quilmes de los últimos años, el Chapu volvió para seguir escribiendo páginas en el club donde lo consiguió todo: dos títulos nacionales, la Copa Libertadores y la final, a punto de ser epopeya, ante el Barcelona en Dubái.

El Chapu lleva diez partidos en el actual torneo, contando el ingreso del viernes en Avellaneda, y dos por copas nacionales e internacionales (entró en el complemento del cotejo ante Nacional de Medellín y jugó frente a Los Andes por la Copa Argentina). Además se perfila para estar desde el comienzo en el trascendental choque del próximo martes en Colombia.

Así, Braña está cada vez más cerca de cumplir 300 partidos oficiales con la camiseta del Pincha.