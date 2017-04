“Ganar sirve para el objetivo que tenemos y permite corregir errores con tranquilidad”

Fabián Rinaudo fue la gran figura de Gimnasia en el triunfo ante Aldosivi. El autor del golazo que le permitió al elenco albiazul quedarse con los tres puntos valoró la victoria y, además, fue sincero cuando analizó el rendimiento del equipo.

“En los primeros tiempos hacemos las cosas muy bien, sale todo lo que planificamos. Sin embargo, en las etapas complementarias, no sé por qué, el equipo muestra un bajón que no nos deja sostener la pelota, no somos dinámicos. Es nuestro punto débil”, comentó el volante albiazul.

“Ganar es lindo e importante para seguir sumando y, a la vez, permite corregir errores con tranquilidad. Quizás el triunfo nos deja un sabor amargo, porque no pudimos llevar a cabo la tenencia y hacer valer el hombre de más que tuvimos”, completó Fito.

“Fue un lindo gol, es el segundo en ese arco. Por suerte entró y sirvió para ganar”, cerró.

Le apunta al Canalla

Sin tiempo para descansar, el plantel de Gimnasia entrenó ayer por la tarde en Estancia Chica tras el triunfo ante Aldosivi.

Con el foco puesto en el cotejo del sábado frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, que se disputará desde las 20.30 con el arbitraje de Fernando Echenique, los futbolistas que enfrentaron al Tiburón realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto, con excepción de Lobos y Coronel, efectuó un ensayo de fútbol en espacios reducidos. Hoy, el plantel entrenará por la mañana en Abasto.