“Luché por este sueño y estoy disfrutando cada momento”

Agustín Bolívar, juvenil del Lobo que firmó su primer contrato y se entrena con el plantel en el predio Sofitel de Los Cardales, dialogó con este medio y expresó sus sensaciones de cara a este nuevo desafío

Las bajas temperaturas no lograron impedir que el plantel de Gimnasia continuara de lleno con los trabajos, a cargo del cuerpo técnico comandado por Mariano Soso, en el predio de Los Cardales. En distintos grupos, el plantel se repartió las actividades, que continuarán con mayor intensidad durante la jornada de hoy.

Luego de los trabajos y en pleno descanso del equipo dentro del hotel, Agustín Bolívar, volante central categoría 1996, se tomó unos minutos y dialogó con este medio. El surgido de las juveniles albiazules se encuentra disfrutando días soñados, ya que se trata de su primera incursión en el plantel mayor con los profesionales, luego de haber firmado su primer contrato con Gimnasia por los próximos tres años.

Todos los días, desde Ensenada, Agustín tomaba los micros de la línea 307 y 275 que lo acercaban al centro para dirigirse a Estancia Chica. Su lucha, compromiso y esfuerzo dieron resultados, ya que en el último año se asentó en el equipo de Reserva. Hoy, en Cardales, Agustín no puede creer el momento que está viviendo y se ilusiona con escalar mucho más alto, alentado por el aprendizaje que le aportan sus compañeros.

Con apenas 21 años, es uno de los juveniles que atraviesa sus primeros pasos con el plantel de la máxima categoría y, además, confesó estar muy conforme con los trabajos del nuevo cuerpo técnico.

Bolívar, quien comparte habitación con Jonás Ale Corvalán, habló de este y otros temas en un mano a mano con El Clásico.

—¿Sensaciones de este momento?

—Se dio todo muy rápidamente, luché por este sueño y estoy disfrutando cada momento. Estoy muy feliz por mi familia, que siempre me acompañó. Cuando la noticia se empezó a expandir, me empezaron a llover miles de mensajes; gente con la que por ahí no hablaba hace mucho me empezó a felicitar. Estoy muy contento, hice mucho sacrificio para llegar a estar acá. Me ponen muy bien los saludos de la gente.

—¿Te llamó la atención algo de Mariano Soso?

—La verdad es que hicimos una charla sobre la idea de juego y me gustó mucho su propuesta. Es muy parecida a lo que hicimos en Quinta división. Sinceramente, me entusiasma. Lo que te dice te dan ganas de ponerlo ya en práctica para ver cómo sale. A mí me gusta mucho eso de tener la pelota, ser protagonista y, una vez perdida, recuperarla rápidamente para llegar al arco con claridad. Eso me encanta y es lo que el cuerpo técnico propone.

—¿De qué te desempeñás?

—Soy volante central, me gusta ser una solución para mis compañeros y dar el primer pase limpio: el que se realiza después de la recuperación de la pelota es el más importante. Trabajo para que esa sea una de mis características principales.

—¿Qué jugador te sorprendió?

—La verdad que todos son buena gente, nos aconsejan siempre a los más chicos. El que más me sorprendió fue Brahian Alemán, es muy humilde, habla muy bien en el grupo, y eso suma un montón.

—¿Expectativas de cara al futuro?

—Quiero disfrutar de todo, aprender de los mejores. Estar acá ya es un premio y eso no me lo va a quitar nadie. Uno trabaja para pelear un puesto. Lo que más deseo es poder debutar con esta camiseta.