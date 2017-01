“Macri es un sinvergüenza”

Raúl Gámez, titular de Vélez Sarsfield, explotó de bronca contra el Presidente de la Nación por el ahogo económico hacia los clubes

"Pistola” disparó con munición gruesa. Sí, el presidente de Vélez, Raúl Gámez, resumió el pensamiento de muchos dirigentes del fútbol argentino, quienes la semana pasada se enrolaron en la propuesta de ir a golpear la puerta de la Casa de Gobierno para saldar la deuda económica del programa Fútbol para Todos, cuyo contrato se firmó en la gestión de Cristina Kirchner y tiene vigencia hasta 2019.

“Lo que este tipo hizo con el fútbol no tiene nombre. Es un sinvergüenza”, señaló Gámez, quien durante muchos años estuvo enfrentado a la gestión de Julio Humberto Grondona.

Tal como está planteado el cuadro de situación, la FIFA le exige a los clubes que se pongan de acuerdo en la aprobación de un nuevo estatuto que permita llamar a elecciones el 28 de abril. Sin embargo, los clubes entienden que la prioridad es sanear la situación económica, que implica el cobro de pagos atrasados (ver pagina 19). Con este escenario, el titular de la FIFA, Gianni Infantino, le puso plazo a la situación institucional del fútbol argentino y dejó abierta la puerta para una eventual desafiliación. Esto implica la posibilidad de dejar de ir al Mundial con la Selección y, por ende, privar al pueblo futbolero de ver al equipo nacional durante la próxima cita en Rusia.

Según fuentes consultadas por este diario, desde el Gobierno nacional no están preocupados por pagar un eventual costo político ante las consecuencias de rescindir de manera unilateral el contrato de Fútbol para Todos y cortar de la noche a la mañana el aporte mensual de las cuotas (unos 3.200.000 pesos promedio por club) que les estaban ingresando a las instituciones de Primera y el ascenso.

Gámez, a su vez, le apuntó a directivos cercanos al Presidente de la nación por la situación que atraviesa la AFA. “Algunos dirigentes, como Angelici, hace tiempo que están tratando de arreglar todo esto desde aquella elección que terminó 38 a 38”, ironizó el titular del Fortín en alusión a la frustrada elección de diciembre de 2015.

“Macri nos habló a los dirigentes con una soberbia increíble. Es una vergüenza lo que está haciendo con el fútbol y la presión que está ejerciendo a los clubes”, sentenció Gámez ayer tras escuchar al ejecutivo nacional.

La difícil situación de Colegiales

Rodrigo González, presidente de Colegiales, equipo que milita en la B Metro, vive una profunda crisis y se encuentra al borde del colapso, apuntó también sobre la figura del Presidente Macri: “Quiere las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo ha dicho, y parece que esa es la intención que hay desde el Gobierno. Da la sensación de que se busca ahogar desde lo económico y financiero para plantear que este sistema está agotado. Las SAD son un proyecto que no tiene consenso en los clubes”.

El plantel profesional de Colegiales está de paro y no arrancó la pretemporada. Al respecto, puntualizó: “El año pasado, nos empezaron a faltar los pagos de la AFA, que fueron dos millones de pesos en total. La deuda que tenemos con los jugadores es de un millón. Si en cuatro meses y medio no se cobra, y si además este año el Gobierno no va a realizar aportes, se vuelve absolutamente inviable poder mantener al plantel. La situación es general y si no hay un cambio político en AFA, el fútbol será imposible”, graficó.