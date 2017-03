Maradona, que forma parte de la FIFA, aseguró que no tiene nada que ver con la sanción a Messi

Diego Maradona, quien actualmente se desempeña como Embajador de la FIFA, sostuvo hoy que no tuvo "nada que ver" con la sanción de cuatro fechas que se le aplicó a Lionel Messi y advirtió que no permanecerá "de brazos cruzados".

"Que (Messi) nos defienda de otra manera, no porque yo estoy en FIFA. Yo fui el tipo mas bardeado por la FIFA, por la enfermedad que tenía. Ahora no tengo nada que ver, no sabía ni que lo habían sancionado", adujo quien es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia y también es ex seleccionador argentino, y se ha mostrado muy cercano al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

Quizás por sus últimas declaraciones sobre la actualidad del fútbol argentino, y sobre todo por poner a disposición su cargo en FIFA si la AFA no revocaba la designación de Marcelo Tinelli como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, fue Maradona el apuntado como eventual responsabilidad suya en la decisión de castigar con cuatro partidos al capitán argentino.

"No tengo ni tuve nada que ver en la sanción a Messi, al contrario. Lo que quiero es que clasifique Argentina y siga teniendo los laureles que siempre tuvo", argumentó Diego en una serie de audios que difundió Radio La Red.

Además, Maradona, quien sostuvo que en las imágenes televisivas del partido ante Chile "se ve que lo putea" al juez de línea brasileño, aclaró: "No no me voy a quedar de brazos cruzados. Si tengo que llevar al Comité que sancionó a Messi a la Argentina lo voy a llevar, quedate tranquilo".