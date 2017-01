Maradona volvió a Nápoles y causó gran revuelo

Diego Maradona arribó anoche a Nápoles, ciudad que lo considera un hijo pródigo y en la que participará el lunes próximo de los actos conmemorativosde la conquista del primer título del club en la liga italiana de fútbol, en 1987.

El astro argentino, quien participará el lunes próximo de un espectáculo teatral y mañana ofrecerá una conferencia de prensa, se alojó en un hotel ubicado en la costanera de la ciudad más poblada del sur de Italia, donde mas de un centenar de "tifosi' lo estaba esperando. después de tres años de su última visita, indica un cable de ANSA, aunque difícilmente se lo vea por el San Paolo, donde Napoli recibirá el domingo a Pescara por la vigésima fecha.

El mítico estadio fue escenario de sus grandes gestas con la casaca de Nápoli, donde aún hoy se lo idolatra y los fanáticos llegaron a pagar hasta 300 euros, y ya agotaron las entradas para volver a verlo el próximo lunes en el prestigioso Teatro San Carlo. El alcalde Luigi de Magistris, que es presidente de la Fundación San Carlo, aplaudió la iniciativa y aseguró su presencia en el teatro lírico más antiguo de Europa para ver el "show" montado por Alessandro Siani, humorista, actor, y guionista, de origen napolitano.

El ex DT de la Selección Argentina representará un espectáculo sobre su carrera deportiva, titulado "Tres veces 10". "No creo que Maradona vaya a tocar el violín, ni dirigir el concierto. Será un espectáculo basado en el entretenimiento y los recuerdos, no creo que la historia y la honorabilidad del San Carlo se vean ensombrecidas por este acontecimiento", dijo De Magistris, respecto de la vuelta a casa del 'hijo pródigo' del club. Maradona fue la figura excluyente del Napoli en la temporada 1986-87 en la que el equipo conquistó por primera vez en toda su historia el título de la Serie A.

El argentino disputó 259 partidos en el club y convirtió 115 goles, récord que lo mantiene al tope de la tabla de goleadores históricos de la institución.