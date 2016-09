“Me tomé dos rounds de descanso, por eso se estiró la pelea”

Maderna pudo sacar su mejor versión en una categoría que no le es propia: mediopesado. El hornense habló con diario Hoy tras obtener el cinto latino CMB. Se viene el inglés Smith

Uppercut de derecha y Walter “Yacaré” Sequeira no volvió a ponerse de pie hasta la cuenta de diez. Era el sexto round, en la ciudad de Jáuregui, partido de Luján, donde dos semipesados del mejor nivel nacional definían un paso trascendental en sus carreras. A las 0.45 del domingo no quedaron dudas de quién estaba avanzando con mayor fuerza en la búsqueda de la gloria.

Ezequiel Maderna, el platense de cuna y casa en Los Hornos, es el nuevo campeón latino mediopesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ahora está entonado para un nuevo combate internacional, que sería en el mes venidero. Ayer, en un momento de descanso, el guerrero atendió a diario Hoy y contó sus sensaciones.

—¿Estás en tu mejor momento?

—Estoy en un muy buen momento, pero creo que puedo estar mejor. Cambié el cuerpo técnico, el preparador físico y la verdad que se siente. Tengo mucho para seguir evolucionando. Estoy contento por el cambio en la técnica y la parte física con Ruben Ayala y Javier Martínez. Eso se notó arriba del ring.

—Anunciaste que no iban a llegar a las tarjetas (en la previa dijo que habría KO 5)...

—Me tomé dos rounds de descanso (el cuarto y quinto), por eso se estiró la pelea. Me sentí demasiado cómodo, sabía que cuando apretara un poco el acelerador lo sacaba. Ya en el primero le agarré el paso y tenía la seguridad de que no me a iba poder ganar.

—¿A qué aspirás ahora?

—Hay una propuesta para ir a Londres, pero nada cerrado ni firmado. Veremos con el paso de esta semana. Se habla de una pelea con Smith, ojalá se cierre, porque es muy buen boxeador.

24 triunfos, 16 nocauts

La pelea del pasado 17 cruzó en Luján a dos púgiles con marcas similares. Maderna suma ahora 24 victorias (16 por nocaut) y tres derrotas. En tanto, Sequeira quedó con una foja de 21 triunfos (16 por la vía rápida) y sumó su primera caída.

En cuanto al próximo rival que podría medir a Maderna, tal como el propio boxeador lo dijo (ver nota principal), se baraja firmemente el nombre de Callum Smith, el inglés de 26 años, invicto entre los supermedianos, y retador al título mundial CMB. El oriundo de Liverpool -donde reside- tiene el sobrenombre de “Mundo”; pasaron cuatro años desde su ingreso al campo profesional y ostenta el siguiente récord: 21 ganados (16 por KO).

La palabra de su entrenador

Ruben Paniagua, un experto entrenador nacido en Santa Fe y radicado en Quilmes hace 54 años, tomó este año las riendas en la preparación técnica de Maderna. Tras la primera victoria en sociedad, le explicó a diario Hoy: “Venimos trabajando desde antes de la pelea con el ruso, que había sido muy complicada porque no era el peso de él, ahí hicimos lo que pudimos. En este tiempo pude comprobar lo que veía de afuera: tiene talento”.

De cara al futuro, afirmó: “El promotor dijo que puede ser con el inglés en octubre. Por eso le dije: ¡Dos días de descanso y a seguir! Se debe aprovechar la base de dos meses muy buenos de preparación”.

Estudiantes pasó con éxito su primer velada boxística

La subcomisión de boxeo Pincha se dio el gusto de llevar la iniciativa del sacrificado deporte a un primer espectáculo en Deportivo Villa Elisa. Una quincena de peleas amateurs que, según la perspectiva de los organizadores, le dejó el sabor a “satisfacción y alegría, por tratarse de la primera vez que organizamos un festival”, explicó Rogelio “Rocky” Bustos, quien contó con la experiencia del santacruceño radicado en la ciudad, Luis Rivera.

Los Leones que festejaron en el ring fueron: Fabián Falcón, Maxi Piñero, Nicolás Marquez y Silvia Bergos. De otros clubes, les fue bien a Nahuel Regueira (El Cruce), Pocho Sandoval (Vareadores) y Braian (Chacarita Platense). Hubo dos empates, el de Ezequiel García (Estudiantes) y Juanma Mendoza (Aeropuerto), y

Walter Rapán (El Cruce) vs. Martín Carreras (Magdalena). Desde esos pagos llegó gran concurrencia para alentar a Alonche, Carreras, al zurdo Marcos y Jorgelina Gigena (hizo exhibición con la púgil pincharrata Paula Acuña).

En la pelea de fondo se vivió un atractivo empate entre Emiliano “Pocho” Estrela con Ariel “El Perro” Zayas (Ensenada).

Golovkin-Brook

“Canelo” Alvarez hace unas horas con quebradura de la mano derecha, sueña con un posible combate ante el enorme Gennadi Golovkin, ya que la empresa que maneja al mexicano le ofreció diez millones de dólares al representante del campeón kazajo. Por otro lado, se dice que “GGG” va a pelear con Jacobs, en diciembre.

El mundillo del boxeo habla aún de Golovkin vs. Brook, donde el primero retuvo la corona en una pelea realizada el 10 del corriente mes. Para Mayweather: “Si hubiera estado en la esquina de Brook, no habría detenido el combate. El deporte del boxeo se trata de tomar riesgos, respeto a Brook por tomar un riesgo, subiendo dos categorías de peso. Ahora, estamos a la espera de que Golovkin pueda subir como cualquier otro campeón”.