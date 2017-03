“Mientras el cuerpo me dé, seguiré dando lo mejor”

En su cumpleaños número 38, Rodrigo Braña dejó un importante mensaje desde su rol de jugador de experiencia dentro del plantel. “El fútbol es así: hoy te toca estar y mañana, no”. Un Chapu auténtico, en la cuenta regresiva hacia otra Copa Libertadores en Estudiantes

Rodrigo Braña cumplió ayer 38 años de vida. Nueve de ellos los pasó despuntando el vicio como futbolista en el Country de Estudiantes, club en el que se gestaron los momentos más importantes de su carrera profesional.

Hoy viaja desde Hudson a La Plata, como hace una década atrás, cuando todavía no era el jugador consagrado con títulos internacionales jugando al lado de Juan Sebastián Verón. Sin embargo, el destino lo tiene entrenando y volviendo a repetir la escena, casi como un déjà vu, en la antesala de otra Copa Libertadores.

En el medio de un nuevo aniversario de su nacimiento, el Chapu confirmó que no le pesa el paso del tiempo. Reconoce las virtudes de sus compañeros y acepta el momento que le toca atravesar, peleando un lugar detrás de Santiago Ascacíbar e Israel Damonte. “El fútbol es así: hoy te toca y mañana, no. Pero lo importante es estar preparado para cuando el técnico me necesite”, suelta uno de los últimos referentes que tiene el plantel del Pincha, que, nutrido de experiencia, se prepara para iniciar otra gesta por Sudamérica, como en 2009, con el Chavo, Andújar, la Bruja... y el Chapulín.

—¿Cómo llega el equipo después de más de dos meses de preparación?

—Obviamente tenemos que mejorar, como les pasa a todos los equipos. Pero en líneas generales estamos bien. Durante toda la pre­temporada estuvimos buscando alcanzar el funcionamiento que tuvimos el año pasado, sabiendo que se nos han ido jugadores importantes. La intención es que todos podamos estar cómodos para rendir de la mejor manera.

—Y en lo personal, ¿qué Braña se va a ver?

—No me quejo por lo que no jugué el año pasado, teniendo en cuenta que arrastro una lesión (en la zona del pubis) que me condicionó un poco. Ahora arranqué el primer semestre de 2017 con más participación, especialmente en los primeros partidos amistosos. Hay que ponerse bien para aportarle al equipo cuando el entrenador necesite de uno.

—¿Se sintieron más de la cuenta las ausencias de Rodríguez y Ascacíbar en la primera parte de la pretemporada?

—Sabíamos que podía pasar. De todos modos, más allá de los nombres propios, tenemos que apuntar a encontrar el mejor nivel colectivo. Si bien faltaron algunos jugadores, es cierto, el equipo tiene que volver a tener el rendimiento que mostró el año pasado.

—¿Les vino bien la postergación en cuanto a la reanudación del torneo?

—Y... la realidad es que uno nunca sabe. Si nos toca arrancar bien, todos vamos a decir que fue positivo que no se haya reanudado el campeonato en febrero. Y si nos va mal, vamos a creer que nos hubiera beneficiado arrancar en su momento...

—Con 38 años recién cumplidos, ¿cuál es el objetivo de Braña de aquí en adelante?

—A varios de mis compañeros les llevo 20, pero, mientras el cuerpo me dé, seguiré dando lo mejor.

—Tenés contrato hasta junio, ¿seguirías seis meses más?

—Veremos. Si le soy útil al club, seguiré. Tengo contrato hasta mitad de año, recién ahí definiremos. Hoy no me modifica nada.