No están de vuelta, están disfrutando

De recorrida por el mapa del fútbol en las ligas y los torneos de ascenso de AFA, varios ídolos que hasta hace poco fueron codiciados en Primera, se reencontraron con el placer de jugar

Además de los recordados casos del Chelo Delgado (2013) en For Ever, el Chino Benítez en Everton (2016) y la Brujita Verón (campeón con Brandsen en 2012, más un partido en Estrella de Berisso en 2016), todos dentro del sencillísimo marco de la Liga Amateur Platense, hay otros ídolos que actualmente participan en clubes de ascenso o de Ligas, por placer, por el pedido de algún amigo, o bien por alguna humilde suma de dinero en los torneos del Consejo Federal.

Ese fútbol de “tierra adentro”, en el que prevalece el asado y el pacto de estar con calor, frío o helada, es aún un rescate de los valores deportivos y humanos. Pasen y vean. Ya no tienen 30.000 hinchas coreándolos, ni discuten por primas o premios, sino que juegan, sonríen y disfrutan.

Categoría Seniors

En la categoría Seniors (mayores de 35) se suman jugadores del pasado. Gastón Sessa, por ejemplo, quien luego de su paso por San Carlos abandonó el fútbol profesional, volvió a las canchas jugando para For Ever. Otro “grande” que siguió haciendo de las suyas es Gustavo Dueña, quien lleva dos torneos en CF Ringuelet. “Fui a dar una mano porque el nene mío empezó a jugar, además me ofrecieron ser el DT en la Novena”, le contó a diario Hoy. Tiene 43 años y abandonó en 2005 en La Plata FC, cuando jugó un Argentino A.

Mario Saccone, otro ex-Tripa que jugó aquel Clausura 1995 que los dejó con el subcampeonato, ya pasó por tres equipos de la Liga: Talleres Provincial, La Plata FC, y ADIP, donde lo hizo el año pasado “por pedido de Pablo Romero, hermano de Chirola, que nos dirigía. El fútbol se lleva en la sangre, y me siento muy bien, disfrutando de lo que hicimos durante toda la vida”, expresó a sus 48 años.

Primera de Liga

En la Liga Chascomunense este año apareció Mariano Campodónico en Las Lomas de Guernica. Convirtió su primer gol el 2 de abril, ante Las Mandarinas de Brandsen. Jugó en 21 clubes y logró cuatro ascensos a Primera (dos con Belgrano de Córdoba). Con 43 años está en un momento de disfrute total.

Gonzalo Choy González ya es toda una joya en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, donde lleva los colores del Club Agustín Álvarez. Es más, hace unas fechas, este otro ex-Gimnasia anotó un tanto de taco.

En Atlético Maderense, de la Liga Pehuajense, llegó Claudio Morel Rodríguez para alegrar a los hinchas, que ya vieron un golazo de tiro libre del exjugador de la selección paraguaya, Boca, San Lorenzo e Independiente. “Firmó un acuerdo rápido”, dijeron desde la institución. Ese primer gol no fue uno cualquiera: se lo hizo al clásico rival, con el que perdían 3-2, y el empate les dio la clasificación.

Federales A, B y C

David Ramírez, el Mago, ex-Vélez y también Godoy Cruz, es figura a los 36 años en el Federal A. Está en el club de su pueblo: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En esa misma divisional de la AFA (la tercera categoría) juega, en Ferro de Pico, el hábil Federico Almerares (tiene 31 años, y de los 18 a los 22 fue titular en River). Hasta llegó a ser socio de Lio Messi en una selección Sub 20!

En febrero Esteban “El Bichi” Fuertes, a los 44 años, debutó con gol. ¿Dónde anda? En un equipo llamado Escuela Deportiva Junín, de Mendoza, en el actual Federal C.

Federico Lussenhoff (clase 1974) hasta hace poco llevó el número “2” en Rivadavia de Venado Tuerto, club que lo vio nacer. Su paso fue exitoso: logró el ascenso del Federal C al B y lo terminó dirigiendo. Su bautismo en Primera no fue común y corriente: le tocó en un clásico rosarino, en 1992.