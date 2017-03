Se desgarró Gago y se pierde el partido ante Defensa y Justicia

El mediocampista "Xeneize", Fernando Gago, sufrió un desgarro en la práctica de esta mañana y quedó descartado para integrar el equipo de Boca Juniors que enfrentará el sábado a Defensa y Justicia, por la fecha 18 del campeonato de Primera División que los tiene como único punteros.

El volante central y capitán no pudo completar el entrenamiento y más tarde, a través de un parte médico oficial del club, se informó que presenta un desgarro en el recto anterior derecho. En principio, no sólo no podrá jugar ante Defensa y Justicia sino tampoco en los dos partidos posteriores que Boca jugará con Vélez Sarsfield como visitante y con Patronato como local.

Por ahora, el que aparece como candidato natural para suplir a Gago es el colombiano Sebastián Pérez. De todas maneras, recién mañana se podrá tener certeza respecto de la decisión del entrenador Guillermo Barros Schelotto.