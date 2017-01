“Sé que ahora me van a exigir mucho más de lo que rendí”

A fuerza de goles y buenos rendimientos, Nicolás Ibáñez se ganó un lugar en el equipo del Lobo, aunque admitió que para mantenerse deberá esforzarse aún más

Nicolás Ibáñez fue el goleador de Gimnasia en el segundo semestre de 2016 con cinco tantos. Sin embargo, el futbolista que llegó proveniente de Comunicaciones no tiene asegurada la titularidad en un puesto cerca del área, ya que con el cambio de sistema táctico (4-2-3-1), el arribo de Mauro Matos y la presión que están ejerciendo con sus goles Nicolás Contín y Pablo Vegetti, la lucha por el puesto está abierta.

Aunque el delantero no se achica, todo lo contrario. Sabiendo que a partir de ahora los hinchas le van a exigir mucho más y los rivales tomarán mayores recaudos a la hora de marcarlo, el exjugador de Lanús es consciente que no puede ni debe relajarse.

—¿Qué balance hacés de lo que se hizo en Tandil?

—Positivo. Nos estuvimos preparando con el PF y estamos muy bien físicamente. Nos falta trabajar más en lo futbolístico, pero nos vamos a mentalizar en los amistosos que se vienen.

—¿Se pueden sacar conclusiones de los partidos que jugaron?

—En el último, con Independiente, no hubo mucho para sacar, porque prácticamente no nos atacaron. Creo que a nosotros nos faltó mucho en lo futbolístico, así que trabajaremos para llegar al nivel que pretendemos.

—¿Te sentís cómodo en la posición de volante?

—No es el lugar en el que me siento más cómodo, pero trato de hacer lo mejor y llegar al área para no perder el gol.

—¿Como delantero vas a tener mucha competencia?

—Competencia hay siempre. Es por eso que uno trata de mejorar. Cuando me den la posibilidad de jugar de “9”, buscaré rendir y hacer lo mejor. Me gusta más jugar de segunda punta, acompañar al centro delantero.

—¿Es un reconocimiento que te compren el pase?

—Sí, obviamente. Cuando llegué vine con todas las ganas de quedarme en el club, para seguir jugando en Primera división. El paso por el Ascenso me sirvió mucho, me fue bien y me di cuenta de muchas cosas que me ayudaron para hoy estar donde estoy.

—¿Sentís que los rivales te conocen más?

—Sí, y creo que ahora me van a exigir mucho más de lo que rendí. En cuanto a las marcas, sentí en estos partidos con Banfield y Racing que me marcaban de otra manera. Así que tendré que prepararme mejor.

—¿Cuáles son los objetivos?

—Estamos trabajando para las tres competencias. Van a haber muchos partidos, vamos a hacer lo mejor para poder pelear en todas, o sumar todo lo que podamos.