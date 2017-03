“Somos una nueva generación y escribiremos nuestra historia”







Tras ser galardonada con el premio a la mejor jugadora de hockey junior del mundo, María José Granatto, delantera platense de Santa Bárbara y Las Leonas, visitó diario Hoy, donde se mostró auténtica y detalló cómo vive este gran presente

Humildad, sencillez y espontaneidad. Tres características que resumen la personalidad de María José Granatto (recientemente nombrada como la mejor jugadora de hockey del mundo en su categoría), quien, con 21 años, viaja todos los días desde Villa Castells a Buenos Aires para entrenarse con Las Leonas.

Una de las últimas tardes soleadas de este verano 2017 se imponen como excusa para iluminar el encuentro con el diario Hoy. La Torita, tal cual se la apoda, decide cambiar el recorrido y, de regreso a La Plata, sigue de largo en la bajada de la autopista en Villa Elisa para utilizar el ingreso tradicional a nuestra ciudad. Unas cuadras más adelante, estaciona enfrente del edificio de este diario y se muestra predispuesta a la entrevista.

María José, hija de Marcelo Granatto y Evangelina Della Vedova, disfruta del premio a la mejor jugadora del mundo junior, que consiguió a base de esfuerzo y dedicación vistiendo la camiseta del seleccionado nacional, pero se traza como objetivo ser parte del recambio generacional de Las Leonas, que tantas alegrías le dieron al deporte argentino en las últimas décadas.

—¿Qué sensaciones tenés tras el premio que te certificó como la mejor del mundo?

—Haber tenido esa distinción fue gratificante, un orgullo gigante. Ya la nominación me había puesto contenta, así que ganarlo resultó increí­ble. Este premio me dio mucha motivación para lo que viene. Estoy muy agradecida a mis compañeras de la selección y del club: sin ellas, nada sería posible.

—Si tuvieras que definirte, ¿quién es Majo Granatto?

—Diría que es una persona muy simple y familiera. Me gusta estar con las personas que quiero y pasar tiempo en mi club (Santa Bárbara). Soy partidaria de que, sin esfuerzo, no se logra nada, eso es algo que tengo muy claro. Siempre en mi vida la tuve que pelear bastante. No vengo de una familia acomodada y recién este año me pude comprar un auto para no ir más en micro a entrenar.

—¿Cómo es un día de Granatto?

—Me levanto muy temprano, a las 6.30, para ir a entrenar. Y, cuando vuelvo, trato de descansar, hasta que arranque de nuevo la facultad. A la tarde, aunque a veces estoy muy cansada, voy a entrenar en el club (Santa Bárbara) porque es mi cable a tierra.

—¿Cómo están Las Leonas en 2017?

—Será un año de crecimiento; somos un equipo nuevo, muy joven. Los amistosos con Nueva Zelanda fueron una linda prueba. Por delante tenemos torneos importantes, como la World League. Necesitamos clasificar entre las cuatro primeras para ya estar en el próximo Mundial. El Panamericano también sería lindo jugarlo, lo queremos ganar.

—¿Sienten la responsabilidad de reemplazar a una generación de oro de Las Leonas?

—Yo creo que hay que buscar el crecimiento del equipo sin desesperarnos. Las Leonas siempre estuvieron posicionadas en lo más alto del nivel mundial y eso creo que nos jugó un poco en contra a nosotras. En los Juegos, pensamos que teníamos una medalla asegurada solo por ser Argentina. Luego nos dimos cuenta que no es así, que uno se lo tiene que ganar día a día. Hoy somos una nueva generación y escribiremos nuestra propia historia.

—¿Cuáles son los objetivos personales y grupales?

—A corto plazo, formar nuestro equipo, esperando poder ser campeo­nas olímpicas en cuatro años. Tenemos tiempo para pulir todo. Somos un grupo interesante, con grandes individualidades y mucho entusiasmo; vamos a trabajar de la mejor manera. Priorizaremos la formación del grupo. Esas pequeñas cosas nos harán crecer e iremos por todo lo que el hockey argentino desea: la medalla dorada.

—¿Quiénes son las rivales a vencer?

—Nueva Zelanda y Holanda siempre están ahí.

“Yo jugué en pasto... nunca tenemos que dejar de soñar en grande”

Entre los temas abordados en el encuentro con el diario Hoy, Majo Granatto destacó y dio un mensaje a miles de chicas amantes del deporte que sueñan con triunfar: “Disfruten mucho jugar al hockey, que es un deporte muy lindo. Yo veo a las nenas jugar cada fin de semana y recuerdo ser una de ellas. Me costó mucho, me hice desde abajo. Yo jugaba en pasto... nunca tenemos que dejar de soñar en grande. Siempre soñé con esto, pero nunca imaginé que todo se daría tan rápidamente”.

Majo, que dio sus primeros pasos en Círculo Universitario de Quilmes y llegó a Santa Bárbara con apenas 7 años, resaltó: “Yo veo que hay nenas que nos tienen como ejemplo; nos van a ver y nos piden un autógrafo. Pero la realidad es que entrenando, divirtiéndose y dejando todo, están más cerca de lo que ellas piensan de alcanzar su meta”.

“Hay clubes que no pueden solventar una cancha y hacen todo a pulmón. Es difícil y valorable lo que hacen muchas entidades de nuestro país”, detalló Majo. Y agregó: “Tenemos uno de los mejores torneos del mundo, aunque nos juega en contra el tema de no tener muchas canchas de agua. Eso se nota, las chicas que se van al exterior por ahí lo notan más: es otro ritmo, otras técnicas, es totalmente distinto”.

Por último, la Torita expresó: “Esperemos que se siga invirtiendo en este deporte, hay mucho potencial y estaría bueno que muchas chicas puedan cumplir su sueño de defender la camiseta más linda de todas, la de la Argentina. Los Leones tuvieron un año increíble, hicieron una revolución en el hockey masculino, como en su momento lo hicieron Las Leonas. Carlos Retegui tuvo mucho que ver con esto: tienen un gran potencial y se ganaron el respeto internacional”.

Segundo año en Educación Física

“Yo me levanto muy temprano para ir a entrenar, ya tengo una rutina definida. Este 2017 aprovecharé para meter varias materias en la facultad, donde transito mi 2do año de Educación Física”, confesó la jugadora, quien recibió el diploma de este diario como una de las deportistas más destacadas de 2016.

Santa Bárbara, su segunda casa

“Me llegaron propuestas de otros equipos, pero siento que nunca me voy a querer ir de Santa Bárbara. Mis compañeras me eligieron capitana y voy a cumplir mi rol. Este año nos entrenará Ignacio Salas”, dijo Granatto.

Se viene la clínica

Hoy se realizará la clínica de hockey en Santa Bárbara con la presencia de Majo, Matías Paredes y Daniela Sruoga.