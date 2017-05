Brad Pitt afirmó que desde que se separó dejó la bebida

El actor estaba preocupado por sus hijos. Además, contó que está trabajando junto con su exmujer, Angelina Jolie, para que la familia pueda salir adelante tras el mediático divorcio

Desde hace un tiempo, Brad Pitt intenta mantener un perfil bajo, alejado del foco de los medios sensacionalistas que se estuvieron haciendo eco de su conflicto matrimonial. Por eso, incluso vivió un tiempo con un amigo en Santa Mónica, California.

Ahora, en una entrevista re­ciente con la revista GQ, confesó que dejó la bebida y que está trabajando junto con su ex, Angelina Jolie, para resolver los dilemas familiares y que los seis hijos que comparten no sufran. “No recordaba un día sin be­b­er desde que salí de la universidad, y estaba escapando de mis sentimientos”, confesó el actor, y agre­gó que el alcoholismo se estaba volviendo un problema con su familia. Por eso, contó que está feliz de que hayan pasado seis meses desde su último trago y aseguró que no quería seguir viviendo más de esa manera.

“La familia primero”, es el lema que decidió llevar Pitt, al ver la manera en que sus hijos “absorbían todo”. En este sentido, además de hacer terapia, comenzó a trabajar en el taller de un amigo esculpiendo con distintos materiales como la arcilla, así como también se volvió fanático del músico Frank Ocean y de sus profundas letras.

Mientras recompone su vida, Brad Pitt contó que está trabajando en equipo con Angelina, para resolver los problemas con el menor impacto posible en la vida de sus hijos. “Es muy fastidioso para los chicos ver cómo una familia se destroza de repente”, aseguró.