Chano le cerró las puertas a Militta Bora

El cantante de Tan Biónica estuvo en Susana presentando su nuevo tema, Carnavalintro, y levantó muchas críticas, una de ellas de la propia diva, quien infirió al aire que el artista “iba al living a sanarse de sus adicciones”. Chano, ante la consulta de la prensa, se defendió: “No me incomodó que Susana me diga eso. Yo me siento bien, pero no fui a ese lugar a sanarme. Tengo mi propio tratamiento”.

Por otro lado, se refirió a la relación con su colega, Militta Bora, al declarar: “Somos personas incompatibles. La invité a un viaje y estuvo buenísimo. En ese momento la pasamos muy bien y después… No tengo más ganas de hablar. Si me voy, soy un ortiva. No quiero referirme otra vez a este tema, porque no hay nada más que decir”. Finalmente, fue terminante en lo que piensa sobre la rubia, y le cerró la puerta a una posible reconciliación: “Militta es un tema cerrado en mi vida”.