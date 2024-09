Celina Murga: “Si bien el INCAA no está cerrado, sí está completamente desfinanciado”

El aroma de pasto recién cortado marca la vuelta a la dirección de Celina Murga, en un proyecto que cuenta en espejo la historia de dos personajes, interpretados por Joaquín Furriel y Marina de Tavira. Hablamos con Murga por el estreno.

—Contanos del casting, es la primera vez que lo vemos a Joaquín en un rol así, tan despojado de todo…

—Joaco siempre me pareció un gran actor. Lo había visto no solo en cine, me parece espectacular, tiene un nivel de manejo de su herramienta tremenda; pero a la vez era consciente que había algo del registro y de la forma de encarar los personajes. Muy de la mano, creo, del tipo de proyectos que en general hace, que era muy distinto al mío. Entonces ya el desafío me parecía muy bueno.

—Y lo querías asumir…

—Sí, recontra. Y me puse muy contenta cuando a él le gustó tanto el guion. Para mí esta era una película que yo, teniendo dos personajes así, quería trabajar con actores profesionales. Pensé que era el material adecuado. Entonces, cuando él leyó el guion y le entusiasmó, lo interpeló y se dio cuenta que había algo de una propuesta natural del guion, de abrir el juego a un personaje, de alguna manera más cercano a él, por edad, por situación, por el tipo de preguntas que hace la película, para mí estuvo buenísimo.

—¿Sensaciones de estrenar en un momento tan complicado para el cine?

—Por un lado, me siento muy agradecida de que este momento me encuentre acá, estrenando una película. Soy muy consciente de todas las personas que quizás están donde yo voy a estar en un año, tratando de hacer otra y de lo complicado que está todo. Es, obviamente, un momento muy oscuro, de mucha incertidumbre. Porque, si bien el INCAA no está cerrado, sí está completamente desfinanciado y las políticas que están intentando no se entienden. Están llevándolo a un funcionamiento muy a la mínima expresión y sin un criterio, sin una idea. Hace unos meses intentamos dialogar, entender y lo que viene del otro lado es una puerta muy cerrada a cualquier diálogo. Entonces, eso es lo que genera más incertidumbre y más desazón, enojo, tristeza, todo junto. Así que yo creo que es muy un momento, también, de reflexionar.