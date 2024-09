Alexia Moyano: “La actuación es una carrera de resistencia”

La talentosa intérprete Alexia Moyano es una de las protagonistas de Mi amigo el pingüino, con Jean Reno, Nico Francella y Rochi Hernández. Sobre la película dirigida por David Schurmanny sus próximos proyectos hablamos en exclusiva.

Filmada en las impresionantes costas tropicales de Brasil y en las vibrantes colonias de pingüinos de la Patagonia, Mi amigo el pingüino rompe el molde al presentar animales reales en escena, junto a un elenco global.

El filme cuenta también con la asombrosa fotografía de Anthony Dod Mantle, ganador del Óscar por Slumdog Millionaire, y en lugar de crear pingüinos artificiales mediante CGI o animación, los cineastas aprovecharon las inimitables y divertidas personalidades de un grupo de pingüinos rescatados.

—¿Cuál fue el principal desafío de actuar en otro idioma? Vos ya lo has hecho, pero acá es toda la película hablada en inglés…

—Que tenía mucho vocabulario científico, porque una cosa es algo cotidiano, pero realmente que había palabras que uno no pronuncia todo el tiempo. Entonces sí, eso fue un desafío. Por suerte tengo como una red a la que molesto para todo y a la que acudo cuando son temas de pronunciación.

—¿Fue complicado trabajar con pingüinos? Siempre dicen que es difícil trabajar con niños y animales…

—Ellos están conectados y aprendimos como tocarlos, practicamos, en la acción tengo que manipularlo y esa escena salió en un plano secuencia, o sea, teníamos que agarrarlo, pesarlo, medirlo y fue maravilloso. Es la primera película que hice realmente para toda la familia. La vi en su estreno y fue maravilloso, estaba en el cine, con Jean Reno, ícono del cine, subimos todos al escenario. Ojalá la película pueda llegar a muchas personas.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Yo estudié Administración de empresas, en la UBA, y mientras hice La casa de Bernarda Alba, que fue mi primera obra de teatro. Pero no pude como identificar con claridad que era lo que quería hacer, entonces estudié una carrera universitaria. Gracias a mi mamá seguía haciendo teatro. No deje eso. Entonces, yo hacía teatro en paralelo, hasta que estoy en el tercer año de la universidad, tenía amigas, a mí me gustaba mucho el ambiente universitario, el ambiente, el grupo, pero mi mamá me dijo: mirá, Alexia, lo intentaste y la verdad que estuvo muy bien. Y le dije: yo intento dos años, si no me va bien, yo vuelvo a la universidad y sigo por ahí. Menos mal que no intenté solo esos dos años porque fueron medios de frustrado, y hoy estaría haciendo otra cosa. Porque realmente es una carrera, como me dijo un amigo, no de velocidad, sino de resistencia, tantos altibajos, es una carrera muy inestable y que realmente uno va construyendo.

—Estás con muchos proyectos además de estreno de la película….

—Estrené en El Picadero La mentira, llega la película a varios países de Sudamérica, estoy con 600 gramos de olvido, de Daniel Dalmaroni con Nelson Rueda y estamos viendo si volvemos con Segunda vuelta. Además, se tienen que estrenar La mente del poder en Max y el año que viene Atrapados en Netflix.