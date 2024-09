Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg adelantan Margarita

La platense y debutante Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg son los protagonistas de Margarita. El spin-off de Floricienta que Cris Morena imaginó ya es una realidad y devolverá la ficción a las pantallas de la TV luego de un año sin ella. Para saber más de la serie, que llega hoy a las 21:15 a Telefe, hablamos con la dupla, Margarita y Merlín, en la ficción.

—¿Cómo llegaron a Margarita? ¿Qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser parte de este gran proyecto?

—Ramiro Spangenberg: Yo estaba en Otro Mundo, el camino de la música ahí es parecido a un conservatorio, es superpráctico, tienen muchas materias prácticas, también teóricas, y empecé ahí, cero actuación, cero nada. Cris un día me preguntó si me gustaba actuar y ahí empecé a entrenar y entrenar, hasta que llegamos acá, donde hoy estamos. Cris se jugó por mí, la peleó.

—Mora Bianchi: A mí me dio la noticia mi mamá. Estaba en el colegio, en clase de Física y Química, y me mandó un mensaje diciendo: Mora, me llamó Cris Morena, que quedaste, pero tenés que hacer otro casting y entrenamiento y no sé qué, y me largué a llorar. Le dije a la profesora y me preguntó si quería ir al baño, me dijo que me quedara tranquila, y salí. No entendía nada. Llegué a casa, me contaron todo, me fui a dormir una siesta, y me despierta mi mamá y me dice: Cris Morena, en el teléfono. Desde que había hecho el casting pasaron dos días. El casting fue presencial, hice mi escena, mi baile, mi canto, me fui, era viernes. A los dos días, el lunes, me llama y me dice: yo quiero que seas Margarita.

—¿Expectativas? Saben que ya funciona en Max el proyecto, pero ahora llega a Telefe.

—RS: Altas. Hoy venía en el auto con la ventana baja y había una señora filmándonos. Ahora en Telefe esperamos que explote, porque hay mucho trabajo detrás, y sabemos que lo que hicimos funciona y va a funcionar.

MB: Las expectativas altísimas, como todo lo que hace Cris, esperemos que sea igual. Somos conscientes la responsabilidad que conlleva estar parados de este lado y saber que del otro lado hay niños y adultos y hay que transmitir bien las cosas; pero también va a ser prueba y error, y sabemos que nos vamos a equivocar, pero es prueba y error.