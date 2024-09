Juan Pablo Geretto: “El texto es la voz del sistema educativo”

Hoy y mañana en el teatro Astros (CABA) se presenta Maestra normal, la creación de Juan Pablo Geretto con la que recibió una infinidad de distinciones. Para saber más de su retorno y la reciente finalización de Exit, hablamos con él en exclusiva.

—¿Cómo estás viviendo la previa a la vuelta de Maestra normal?

—Todavía estoy con Exit, así que estoy con los ensayos y demás, pero no sé si lo vivo como una vuelta, porque es como una cosa que está siempre ahí. Así que contento, feliz de tener este personaje de mi lado y poder hacerlo cuando uno tenga ganas. Maestra normal va a estar ahora en el teatro Astros, pero después vas a empezar con una gira, el 27, 28, 29, en Rosario, 30 en San Lorenzo, y luego por todo el país.

—Dentro de este contexto, ¿cómo es imaginar de nuevo volver al escenario con un personaje así?

—Para la educación siempre fue un contexto raro, siempre está, como en casi todos los contextos, estos últimos, no sé, 40 años, por lo menos, de la democracia en adelante. Siempre estamos como atendiendo las emergencias y nunca las profundidades de las cuestiones. Supongo que antes también debió haber sido, en la época del proceso, ni hablar, pero yo lo que noto que se perdió, o que se va perdiendo cada vez más, por lo menos en este ámbito de la educación, es como el prestigio del oficio. Y lo que era también para la mirada externa sobre ser maestro, ser maestra, era noble, era importante. Para la mirada social me sigue pareciendo un trabajo noble, importante, pero creo que había algo como una mirada de más prestigio hacia esta gente que había elegido esta profesión. Me parece que ahora ya se fue perdiendo como una de las patas que te hacían estar ahí adentro, porque esto nunca fue por dinero, en ningún país del mundo nadie elige ser docente por dinero.

—¿Esta reflexión va a estar depositada o el espectáculo va por otro lado?

—El espectáculo, después de trabajarlo bastante con el texto y demás, llegamos a la conclusión que el texto es un texto que se fue trabajando durante muchos años, entonces tomó como la voz del sistema educativo. No es el problema de una docente en particular, está puesta en la voz de una docente, la voz del sistema educativo, entonces es como media atemporal. Porque no solo los problemas continúan, sino que algunos se penalizaron, entonces es como tiene como una lamentable vigencia.

—¿Qué es lo que más te gusta de volver con esta propuesta?

—Me gusta mucho que me esté divirtiendo con los ensayos, como que tengo otra responsabilidad, otra mirada sobre mi profesión en este momento. Como más divertido, viste, me parece que lo que está escrito está buenísimo, lo estoy viendo como desde la, como si fuera nuevo, viste, como wow. Con razón la gente se reía, me pienso como esa cosa que antes las hacía medio en automático o no valoraba por ahí el contenido. Más allá de que sea mío y demás, como si pudiera ahora separarme de eso y mirarlo con ojos de espectador también, tomar distancia del texto y reírme como un espectador también. Y volver a esa piel, divertirme desde ese lugar, digamos, porque era divertido y ahora también me divierto desde un lugar como si lo estuviera mirando desde afuera también.

—¿Hace cuánto que no la hacías?

—Desde la pandemia. Yo creí que iba a ser mucho más trabajoso todo, porque es un texto que depende también de incorporarlo y de no pensarlo… y como de aprenderlo tanto que parezca nuevo y dicho por primera vez. Lo tenía más incorporado de lo que yo pensé. Hace dos meses que estoy dándole vueltas con ensayos.

—¿Qué vas a extrañar de Exit?

—El grupo de trabajo, básicamente, creo que lo que voy a extrañar. Y para mí, no tener que maquillarme, todo eso es un montón de tiempo y cosas que medio como que me hinchan, pero básicamente lo que voy a extrañar es el grupo de trabajo. Porque formamos un grupo de trabajo muy hermoso, muy sólido, donde nos llevamos muy bien. Me parece que lo hemos logrado viviendo desde lugares tan diferentes, cada uno teniendo diferentes formas de manifestarnos en el humor y, sin embargo, tuvimos una cohesión y un respeto por el trabajo del otro, por la forma expresiva del otro que no es tan usual pasarla tan bien tras bambalina.