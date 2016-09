Cinthia Fernández y la crisis con Defederico

La modelo hizo catarsis sobre los rumores de engaño que surgieron cuando encontró unos chats del futbolista con otra mujer

Hace unas semanas y en medio de una fuerte crisis con Cinthia Fernández debido a unos chats con una joven llamada Belén, Matías Defederico partió rumbo a la India para integrar el equipo Mumbai City FC, donde jugará por tres meses.

Con el conflicto instalado y los rumores dando vueltas, la modelo volvió a hablar del tema y desató toda su ira en una nota con

Desayuno Americano. “Salgo de mi trabajo y no tengo ganas de hablar. Inventá lo que quieras inventar. No tengo más ganas de hablar del tema. Te lo dije por teléfono en privado por eso me caliento. ¡No tengo más ganas de hablar del tema! ¿Entendés que no tengo ganas de hablar del tema?”, dijo hecha una furia.

Días más tarde, ya más tranquila, Fernández volvió a hablar con el ciclo de América y se refirió a la crisis. “Estamos bien. Tienen que entender que a mí me explotó una bomba y él estaba lejos. Obvio que al no tener la posibilidad de hablar personalmente es difícil para mí. Hay un montón de cosas por arreglar, pero él pone voluntad”, respondió.

Además, Cinthia se refirió al escándalo de Amalia Granata y su pareja, Leonardo Squarzon. “Es un tema delicado que lo tienen que resolver entre ellos. Cuando me pasó una situación que se puso en tema algo similar, que no es lo mismo, yo siempre critiqué a la persona, pero hay que criticar a las dos partes. Pasa que de afuera es una circunstancia delicada. Quizá ella sí se lo reprocha a su pareja. Pero en público obviamente se la agarra con la chica. Creo que los dos deberían resguardarse un poquito más”, opinó la modelo.