El Polaco no se presentó en Tribunales

El músico debía comparecer ayer ante la Justicia para declarar por las acusaciones de violencia de género que pesan sobre él. Su expareja habló con diario Hoy al respecto

El cantante de cumbia Ezequiel Cwirkaluk, mejor conocido como El Polaco, no fue a la audiencia a la que debía presentarse ayer por la mañana en el Juzgado de Familia nº 4 de la ciudad.

El músico tenía que declarar luego de que su expareja, Valeria Aquino, lo denunciara por violencia de género. Sin embargo, los abogados del ídolo tropical alegaron que su defendido había sido notificado de esta audiencia mientras se encontraba de vacaciones, motivo por el cual dará su testimonio la próxima semana.

“Es una falta de respeto para la Justicia que no se haya presentado a declarar”, dijo Aquino a la salida de Tribunales. “Hoy nos fue bien y estoy un poco más tranquila. Me costó mucho hacer la denuncia, pero me ayudó mi familia. Me dijeron: Si vos estás viviendo ese infierno, tenés que tomar otras decisiones, y lo hice para tener paz, aunque me lo replanteo día a día, porque es el padre de mi hija. Pero soy mujer y necesito que se haga Justicia”, dijo .

Sobre la causa, agregó: “La primera vez que declaré fue hace dos semanas. El lunes le tomaron declaración en el Juzgado de Familia a mi gorda (por la hija que tiene en común con El Polaco). Hoy (por ayer) están mis testigos: Fernanda Iglesias y una amiga. Presentamos, junto con mi abogado Miguel Ángel Molina, a cinco testigos, ya declararon todos y ahora estamos esperando por la otra parte”.

A su vez, la joven aclaró que el cantante no tiene contacto con su hija desde hace más de un mes y validó la importancia de la declaración de Iglesias en la causa: “Ella es la que mostró las fotos en la TV y es un testigo fundamental para la jueza. Tenía los datos que se filtraron a través de un amiga sobre la violencia que había sufrido”.

Además, Aquino hizo hincapié en la sensación que le generó ver a su ex junto a Silvina Luna de vacaciones en este complicado contexto. “Es una lástima que el papá de mi hija no se comunique con la nena por más de un mes y medio, porque la cautelar pesa sobre mi persona, no sobre su hija. Me entristece que haya desaparecido de la vida de Alma por tener una novia. Me parece poco humano”, se despachó.