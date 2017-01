Mariah Carey demandó a una productora argentina

Alegó demoras en el pago de su contrato y decidió cancelar una gira sudamericana que había sido programada para octubre de 2016

El comienzo de 2017 sigue alimentándose en base a los conflictos de Mariah Carey. Después del papelón en la fiesta de Año Nuevo, donde el playback le jugó una mala pasada y se inició una ola de acusaciones, apenas se tomó unos días de descanso y ahora le inició acciones legales al organizador de sus recitales en el sur del continente.

De esta manera, el martes pasado comenzó los trámites en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Allí, explicó que canceló los shows porque no había cobrado la totalidad de la suma arreglada.

¿Cuándo iban a realizarse los conciertos? Carey iba a pasar el 28 de octubre por la Argentina y dos días más tarde por Chile. Sin embargo, al 25 de octubre todavía no le habían abonado una importante cantidad de dinero, por lo que decidió “bajarse del barco” e iniciarle acciones a la compañía ar­gentina Fenix Entertainment Group (FEG).

En la denuncia, la cantante sostiene que no solo “confirma las múltiples infracciones en los contratos de FEG”, sino que además quiere “advertir a la comunidad artística que no confíe en ninguna promesa de la compañía”. Por su parte, la empresa se defendió acusando a la artista de dañar su imagen al no presentarse en los espectáculos.

Según el convenio firmado en junio de 2016, los pagos se realizarían en tres meses, pero llegado septiembre no habían sido cumplidos, por lo que la cantante decidió no realizar el viaje. Además del daño a su reputación, la artista reclamó por las ofertas de trabajo que rechazó pensando en que haría la gira sudamericana.