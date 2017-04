Moria Casán, diosa a los 70 “gracias a la medicina cuántica”

La diva estuvo en la mesa de Mirtha y mostró una figura impresionante. De qué se trata este novedoso tipo de tratamiento

En el clásico almuerzo de Mirtha Legrand, la conductora le pidió que mostrara su figura en cámara y Moria Casán, a sus 70 años, lució muy estilizada. Cuando le preguntaron si se debía a la terapia ortomolecular, la diva dijo: “Eso ya fue. Estoy así gracias a la medicina cuántica”.

Este tratamiento es conocido como la medicina mente-cuerpo, y se alinea con la homeopatía y los preceptos del médico, psiquiatra y ensayista suizo Carl Jung (1875-1961), quien en su momento propuso que “la psique y la materia forman parte de un solo mundo y, además, están en contacto continuo entre sí”, por lo que se postula una terapia integral para cada caso, que aborde no solo la cuestión física, sino el contexto del paciente y su necesidad.

Pero claro, la tecnología también hace lo suyo, ya que según contó la vedette: “Estoy toda chiquitita. Mi doctor tiene un láser alemán que es como que te achica, es rarísimo. Me lo pasa en la cara, pero no duele nada. Mientras, las chicas me ponen frío con una manguera de hielo, entonces el calor no se siente. Amén de eso, también uso unos sueritos con aminoácidos. La alimentación, normal: como harinas una vez a la semana, poca carne porque ya me hartó, no porque sea necesario. Y me es indispensable estar bien de la cabeza, cuidarme”.

Además, la lengua filosa también se hizo presente en la mesa, y en este caso la ligó Juliana Awada, la esposa del Presidente, de quien Moria opinó: “¿A mí me pareció, o tiene mucho bótox?, ¿se hizo los teeth (dientes)? Yo la vi rara de cara”. Mirtha, claro, cambió de tema inmediatamente.

Echarri destrozó a Andrea del Boca

La vuelta de Pablo Echarri al programa de Mirtha dejó tela para cortar. El actor preside la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), hoy en guerra contra Inter Artis, una nueva entidad cuyos popes son Andrea del Boca y Luis Brandoni, que fue constituida para que los artistas puedan cobrar por los trabajos que se emitan en el exterior.

Echarri no dudó en atacar a su colega, sobre quien afirmó: “No le creo nada, tiene una visión personalista y egoísta”, y se refirió al escandaloso cobro de 10 millones de pesos que recibió Del Boca, para una novela en la TV pública en épocas del gobierno K. “Haber recibido tales montos para hacer una novela por fuera de los marcos comunes era peligroso, y así salió”, manifestó.