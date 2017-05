Ordenan detener al Polaco

La fiscal Mariana Ruffino dio lugar al pedido del abogado de Valeria Aquino, la expareja del cantante, quien lo acusó ante la Justicia por violencia de género

Fuentes judiciales le confirmaron a diario Hoy que la fiscal Mariana Ruffino respondió afirmativamente al pedido del abogado de Valeria Aquino, tras las denuncias que le inició al Polaco por violencia de género.

A casi dos meses del inicio de la causa, el pasado 8 de marzo, el defensor de Aquino, Miguel Ángel Molina, solicitó el pedido de indagatoria y la detención del cantante de cumbia.

Cabe destacar que Valeria recurrió a la Justicia por presuntas agresiones del músico. En este sentido, la mujer le había confesado a este medio que no se encontraba bien, e incluso señaló presiones por parte del círculo íntimo del intérprete que, según dijo, le “marcaron la cancha”. “Él y toda su familia me siguieron llamando hasta hace un mes, y me decían que había bardeado con el tema de la denuncia”, contó.

Tras las declaraciones de Aquino a la prensa, en el día de ayer, alguien dejó un cartel en el parabrisas de su auto con la amenaza: “Te vamos a matar”. Ante esto, el abogado de la joven replicó que “viene recibiendo amenazas desde que denunció el primer episodio”.

Mientras tanto, el letrado responsable de representar al cantante tropical en temas penales y de familia manifestó que están trabajando en la denuncia y que no tiene “conocimiento del pedido de detención”.

“Quiero que se sepa la verdad, que se haga justicia. La pasé mal, me sucedieron cosas horribles y no me gustaría que le ocurrieran a otra persona”, le dijo Valeria Aquino a este medio. Además, la mamá de Alma (la pequeña hija que tiene con el cantante) indicó que “es una falta de respeto” que El Polaco no se presente a declarar.