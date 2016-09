Yanina Latorre liquidó a Luli Salazar

A la compañera de Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre, no le tiembla la voz para criticar a quien se le ponga enfrente. La esposa del exfutbolista Diego Latorre estuvo de invitada en el almuerzo de Mirtha Legrand y la chiqui le preguntó si había tenido problemas legales con algún famoso. Entonces recordó que Martín Redrado y Luli Salazar le habían iniciado una querella y relató lo que había dicho que tanto molestó a la pareja. “Yo manifiesto públicamente que a mí no me gusta Luciana Salazar, no me representa como mujer, no me gusta que tenga todo puesto y operado, y eso a ellos los ofende. Yo no hablo de que sea buena o mala, digo que a mí no me representa. Da muñeca inflable... (sic)”, disparó, y fue interrumpida por Mirtha quien resignada ante semejante declaración dijo: “Ahora el juicio es para todos nosotros”.