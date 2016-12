Tensión frente a los operativos de control

Se realizaron distintos procedimientos contra la ilegalidad en la vía pública. Hubo resistencia

Durante el día de ayer, la Comuna continuó desarrollando distintas tareas de control sobre las actividades que se realizan en la vía pública.

Por la mañana, inspectores municipales llevaron a cabo un operativo contra la venta ilegal en diagonal 80 y, como resultado, se levantaron puestos que vendían verduras, relojes, accesorios y CD, entre otros productos.

Los controles provocaron tensión con los vendedores senegaleses, registrándose episodios de forcejeos e insultos. Finalmente, se dispersaron al incrementarse la presencia de efectivos de seguridad en la zona.

Al respecto, el subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, explicó: “En cada uno de estos procedimientos, se identifica a los propietarios de la mercadería y se les labran las actas de contravención correspondientes por venta ambulante y ocupación ilegal del espacio público”.

Pablo M., un comerciante de la zona de diagonal 80, explicó a este medio: “Espero que estos controles se mantengan. No puede ser que yo tenga un negocio de indumentaria y compita con gente que no paga impuestos, no cumple con las habilitaciones y encima, se pone frente a mi negocio”.

Pirotecnia en la calle

En el mismo sentido, agentes de la Dirección de Inspecciones llevaron a cabo diversos controles contra la comercialización ilegal de pirotecnia y fuegos artificiales.

Los procedimientos se realizaron en avenida Circunvalación; Camino Centenario y 425; en los cruces de la avenida 13 con 501, 478 y 475; en avenida 25 y 514; en calle 11 entre 515 y 516; y en diagonal 74 y 118.

Al respecto, el director del área, Emanuel Reyes detalló que “el operativo afectó a ocho puestos ambulantes, en los que se colocaron fajas, se decomisó la mercadería y se labraron las correspondientes contravenciones”.

“La venta ambulante está prohibida por la Ley y, con ese fundamento, trabajamos todo el año para combatirla. En el caso específico de la pirotecnia, además de ser ilegal, es realmente peligroso el uso de productos que no tienen la certificación”, indicó Reyes.

Actuaciones sobre los muñecos

Desde la Municipalidad se informó que se llevaron adelante distintas actuaciones sobre los momos de fin de año “que no cumplían las condiciones necesarias para garantizar la tranquilidad y seguridad de los residentes cercanos, así como del público que asista al espectáculo para recibir 2017”. Se retiraron y trasladaron diversos muñecos debido a las irregularidades que presentaban, como la altura de los mismos, lugar indebido para instalarlos o los materiales con los que estaban construidos y el relleno, como aerosoles y pirotecnia.

“Durante los últimos fines de semana se van a intensificar las recorridas por los distintos barrios a fin de detectar muñecos que no fueron registrados y así evitar y prevenir accidentes durante los festejos de fin de año”, explicaron.