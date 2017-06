Avanza en la Justicia una causa penal contra polémico financista

Se acelera en los tribunales de Entre Ríos la investigación que involucra a Walter Grenón por la privatización de la tarjeta Sidecreer. Lo acusan de intentar quedarse con un negocio de más $160 millones. Está denunciado por tráfico de influencias, asociación ilícita y administración fraudulenta

Avanza en los tribunales entrerrianos una investigación penal que involucra al mutualista y financista santafesino Walter Grenón, quien en los últimos años buscó desembarcar en la Provincia de Buenos Aires. Concretamente, se lo acusa de ser partícipe de un proceso de vaciamiento y posible privatización de la tarjeta de crédito Sidecreer, que pertenece al Estado de aquella provincia.

La denuncia, presentada en diciembre pasado por el jefe del bloque de senadores provinciales de Cambiemos de Entre Ríos, Raymundo Kisser, afirma que “existiría un posible tráfico de influencias, administración fraudulenta y direccionamiento del acto licitatorio hacia determinadas empresas, en particular hacia el Banco VOII SA, propiedad de Grenón”. Esta entidad bancaria fue la única que adquirió los pliegos al día siguiente de la publicación del aviso licitatorio, que tras la denuncia judicial fue dado de baja por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Hoy, la denuncia está a cargo de la jueza de Garantías Paola Firpo y el fiscal Juan Malvasio. En este sentido, en los últimos meses se realizaron allanamientos en Paraná y la ciudad de Santa Fe, secuestrándose computadoras, documentos y papeles que comprometen al empresario y a distintos exfuncionarios entrerrianos.

En diálogo con este medio, Kisser aseguró que “Grenón estaba haciendo un vaciamiento para privatizar la tarjeta, que es un negocio que ronda los 160 millones de pesos. Además, buscaba darles dicha tarjeta a las empresas que regentea él mismo, con la connivencia de funcionarios que respondían a su persona”.

Para el legislador entrerriano, “el Estado en Entre Ríos, entre empleados activos y pasivos, tiene más de 160.000 clientes cautivos, con lo cual el negocio era millonario. Hay una complicidad manifiesta entre Grenón y una serie de funcionarios entrerrianos para lograr la privatización de Sidecreer, en lo que sospechamos que es una asociación ilícita y pedimos que sea eso lo que se investigue en la Justicia”.

“La rapidez con la que armaron la licitación desde el gobierno de Entre Ríos fue sin dudas un saco a medida de Grenón, para darle en bandeja Sidecreer. Todos los directivos respondían a él y, una vez fuera de la empresa, muchos de ellos trabajan ahora en el grupo Grenón, por lo que queda a las claras que iban a ser socios en toda esta maniobra de vaciamiento”, recalcó Kisser.



Oscuras maniobras



Grenón fue denunciado junto al presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por el presunto delito de evasión tributaria y violación de la ley penal cambiaria, ya que habrían creado una red de empresas que efectuaban maniobras de simulación para desviar recursos financieros.

El financista está al frente de la denominada Red Mutual, que tiene presencia en distintas provincias y en los últimos años intentó ingresar a Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar un polémico negocio que implicaría el otorgamiento de créditos a tasas usurarias a empleados públicos mediante el sistema de código de descuento, es decir, debitando automáticamente las cuotas de los recibos de sueldo. Pero sus intentos fracasaron tras el rechazo unánime de los gremios, que denunciaron que la mutual Itala, vinculada al financista, no cumple con ningún requisito para poder funcionar en la Provincia.

Eso no es todo: Grenón también buscó ingresar mediante la creación de un Centro Único de Datos (CUD), que centralizaría el control de los códigos de descuento que actualmente poseen los sindicatos y mutuales autorizadas para operar en la Provincia que sí cumplen con la reglamentación, la cual establece que “el monto total del descuento no podrá exceder el veinte por ciento del haber líquido mensual del beneficiario”.

La creación de este CUD se buscó establecer durante el gobierno anterior a través de un decreto (derogado por la gobernadora María Eugenia Vidal), como así también mediante dos proyectos de ley presentados por Ricardo Lizalde y José Ottavis. La iniciativa de Lizalde fue archivada en el Senado en 2013 tras el reclamo de los gremios, mientras que el proyecto de Ottavis ni siquiera pudo ser discutido en el recinto ante el rechazo generalizado de los representantes de los

trabajadores.

Un negocio redituable

La denuncia radicada en los Tribunales entrerrianos pone como ejemplo del vaciamiento de la tarjeta Sidecreer el hecho de que durante los últimos años, cuando fue manejada por gente cercana a Walter Grenón, obtuvo cuantiosas pérdidas que debieron pagar los habitantes de la provincia mesopotámica.

Desde que en el pasado mes de diciembre se alejaron de la misma los funcionarios que reportaban a Grenón, la tarjeta comenzó a tener grandes ganancias, dándole en los últimos tres meses más de cinco millones de pesos mensuales de superávit, volviendo a sus orígenes que eran fines sociales en beneficio de la población entrerriana.

Según investiga la Justicia, se ha puesto el foco en la “deuda” que Sidecreer mantenía con las empresas pertenecientes al grupo que conducía Grenón, que llega a decenas de millones de pesos mensuales. Por su parte, el empresario ha acudido a Tribunales para que se le pague “lo que se le debe” con las ganancias que la firma pública está teniendo en los últimos meses.