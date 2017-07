Causa de los Sobres: el procurador admitió que podrían quedar involucrados más jefes policiales







En diálogo con este medio, Julio Conte Grand volvió a criticar a los jueces que excarcelaron en el mes de enero a los imputados y aseguró que se está investigando si hubo irregularidades. Además, consideró que, de acuerdo con las declaraciones de los involucrados, podría haber más acusados y serían de altos rangos

Uno de los problemas que más aquejan a los bonaerenses es la inseguridad, y el gobierno de María Eugenia Vidal ha encarado desde su asunción una lucha contra la corrupción en la fuerza policial.

Así fue que la mandataria generó una estructura más importante en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, convencida de que a la Bonaerense había que “purificarla”.

En nuestra región, a fines de febrero del año pasado se inició lo que hoy se conoce como la Causa de los Sobres, por la que en la Justicia Penal resultaron imputados nueve exjefes policiales por el delito de asociación ilícita y una oficial administrativa por encubrimiento agravado.

Al respecto, el procurador de la Corte, Julio Conte Grand, en diálogo con Hoy, no descartó que la investigación siga avanzando y pueda involucrar a los entonces integrantes de la cúpula de la Bonaerense. A su vez, volvió a criticar a los jueces que en enero pasado excarcelaron a los imputados, quienes volvieron a prisión a fines de junio.

Ante la consulta de si cree que la investigación por la Causa de los Sobres llegó a cierto límite por temor a avanzar sobre los jefes con cargos importantes en la Policía, Conte Grand indicó: “No, no me parece. Cuando las causas no evolucionan, por razones tácticas, se comienza desde un punto y se va creciendo a medida que se tienen pruebas”.

Luego, ante la pregunta sobre si confía en que esta investigación pueda avanzar más allá del nivel del exjefe de la Departamental, el procurador sostuvo: “Sí, depende fundamentalmente de las pruebas que se recaben y de las declaraciones que hagan las personas involucradas”.

Respecto a las diferencias entre los magistrados, que provocaron que los policías fueran detenidos en noviembre, liberados en enero y apresados nuevamente en junio pasado, Conte Grand dijo: “Son criterios de interpretación que no comparto. La postura adoptada por la Sala que intervino en la decisión de la liberación, en este caso, responde a una opinión que tiene un fundamento de acuerdo a los jueces que firmaron la sentencia que no comparto; y la Corte tampoco, porque decidió revocar la sentencia y además cursar las actuaciones a la Procuración General para investigar las irregularidades en relación a ese caso”.

“Es una cuestión que depende de la interpretación de las normas, una consecuencia muy grave en un punto. Pero la causa sigue su curso y el fiscal (Marcelo Martini) está trabajando muy bien y avanzando. Quedará como una anécdota, eventualmente. También es verdad que se puede interpretar que las personas que son objeto de un proceso penal estando detenidas favorecen a la investigación. Pero yo también tengo la impresión, teniendo conocimiento de la forma en que recaban las pruebas, de que estando en libertad también pueden favorecer a la investigación”.

Los reparos ante la Ley del Arrepentido

Este diario le preguntó a Conte Grand si en la Provincia hace falta algún tipo de Ley del Arrepentido, en relación a este caso. A lo que contestó: “Hay que ser prudentes con esta ley, porque hay que considerar que el arrepentido que otorga información para la investigación es una persona que ha cometido un delito. Entonces, excluir de la sanción penal a alguien, por el solo hecho de que dispone de información para el sistema, es algo que requiere de muchísimo cuidado. Nuestra sociedad es muy particular, y hay que hacerlo con mucha cautela”.

Como se recordará, la Causa de los Sobres investiga a una presunta banda conformada por policías que se dedicaban a recaudar dinero de manera ilegal. Una denuncia anónima a Asuntos Internos indicó que, todos los primeros días de cada mes, el jefe de la Departamental La Plata recibía sobres con dinero de todas las comisarías de la zona y la suma rondaría los 200.000 pesos.

Cuando allanaron el 1º de abril de 2016 la sede central policial de 12 entre 60 y 61 los auditores hallaron 36 sobres con 153.700 pesos.

El fiscal Marcelo Martini encabezó la investigación e imputó por asociación ilícita a cuatro exjefes departamentales: Darío Camerini, Rodolfo Carballo, Ariel Huck y Walter Skramowskyj y a cinco excomisarios: Sebastián Velázquez, Sebastián Cuenca, Juan Retamozo, Julio Sáenz y Raúl Frare. Y por encubrimiento agravado a María de los Ángeles Ramírez.

La causa fue elevada a juicio y el Tribunal Oral Criminal nº 3, a cargo de los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, será el encargado de ventilar esta compleja trama.

Muerte de Jurado: aún no tiene fecha estudio clave

A más de seis meses de la muerte de Federico Jurado en una celda de la Unidad 9 de La Plata, la Justicia aún no pudo certificar con contundencia las razones del deceso.

Jurado era titular de la comisaría de Villa Ponsati cuando se inició la Causa de los Sobres y el jefe policial quedó imputado al quedar comprometido por una pericia caligráfica.

El 24 de noviembre fue detenido Jurado junto a los compañeros de causa y el 19 de enero pasado falleció estando detenido.

Justo ese día estaba de turno el fiscal Marcelo Martini, el que había pedido que lo apresaran.

A Martini le tocó investigar esa muerte y luego de los resultados brindados por los peritos de la Procuración, los cuales indicaban que la causa del deceso había sido un infarto, archivó el expediente.

Sin embargo, los familiares de Jurado apelaron esa medida. Ellos dudan de todo. Aún de que el corazón analizado en la autopsia no hubiera correspondido al excomisario de Villa Ponsati.

La Justicia pidió un nuevo análisis del corazón y, ante la ausencia de peritos cardiólogos en Gendarmería, solicitó que el estudio lo realice la Universidad Nacional de La Plata. Pero hasta el momento, de acuerdo a los abogados defensores de Jurado, no hay fecha dispuesta para cumplimentar esa pericia clave.

Asuntos Internos define exoneraciones y cesantías

La Auditoría General de Asuntos Internos definiría esta semana el sumario en el que se investiga a más de 20 policías en la Causa de los Sobres.

Como adelantó este diario, el auditor sumarial de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Santana, aconsejó la exoneración para los cuatro jefes departamentales: Darío Camerini, Rodolfo Carballo, Ariel Huck y Walter Skramowskyj, y para los excomisarios Sebastián Velázquez, Sebastián Cuenca, Julio Sáenz, Raúl Frare y Juan Retamozo. Además sugirió que sean cesanteados los comisarios Marcelo Volpintesta, Juan Verón, Elio Palominos, Ángel Larrauri, Carlos Prieto, Gastón

Aiscorbe y Raúl Mosca. Y que sea suspendida por 60 días la oficial administrativa María de los Ángeles Ramírez.

En tanto, Santana aconsejó que el oficial inspector Andrés Zemborain y el comisario general retirado, Fernando Grasso, sean sobreseídos de manera provisoria.

Ahora, el Auditor General, Guillermo Berra analizará el aconseje con el cuerpo de abogados del área Sentencia de Asuntos Internos y en los próximos días firmará la resolución final que sellará el destino de los policías imputados en la Causa de los Sobres.

Cabe aclarar que a los imputados por la Justicia Penal, desde julio les fueron suspendidos los salarios.