Clases con precios por las nubes

Los productos de la canasta escolar llegan este año con aumentos de hasta un 57% con respecto a 2016. Las mochilas, los cuadernos, los repuestos de hojas y los guardapolvos lideran el ranking de subas. Especialistas consultados por diario Hoy advierten sobre la incidencia de los incrementos en los presupuestos familiares

La realidad le sigue jugando una mala pasada al Gobierno nacional en su intención de “normalizar” los números de la economía argentina. A la inflación y la recesión que se palpan a diario en las calles del país, se le suman indicios de que será cada vez más difícil alcanzar el proyectado 17% anual para el índice inflacionario.

Ayer se pudo conocer que, a pocas semanas de comenzar las clases en todo el territorio argentino, los precios de los productos de la canasta escolar no paran de crecer, trepando de acuerdo a las diferentes ciudades hasta por encima del 57%. De los 11.000 artículos que componen el combo estudiantil, la mayoría ha sufrido aumentos que van más allá del 40%, mientras que solo una pequeña parte ha tenido subas menores a ese porcentaje.

Según advierten diferentes organizaciones de defensa del consumidor consultadas por diario Hoy, los presupuestos familiares se verán seriamente dañados ya que, para conseguir una canasta completa, se necesitará contar con 3.800 pesos por chico, desacomodando cualquier clase de ahorro por parte de los jefes de familia.

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que los comerciantes estipulan que debido a estos aumentos la venta de artículos escolares caerá este año un 25% con respecto al año pasado, evidenciando una crisis que se prolonga en el tiempo y que el Gobierno no ha podido detener.

Valores desmedidos

En un recorrido hecho por este diario por las principales librerías de la región, se pudieron constatar los graves aumentos que han sufrido elementos esenciales para el desarrollo normal de los chicos en el ámbito escolar. El producto que más ha crecido en su valor son las mochilas con rueditas, que en 2016 se conseguían a $480 y que hoy están a $753, es decir, un incremento del 57%.

Idéntica situación se puede apreciar con el clásico repuesto para hojas de 480 unidades, que es un componente fundamental para el desenvolvimiento de los estudiantes. El año pasado esta mercadería se podía adquirir a $170, mientras que ahora no baja de los $265, lo cual marca un aumento del 56%.

Los cuadernos de tapa dura, que representan un artículo clave a la hora de aprender en las instituciones escolares, se compraban hace doce meses a $37. Sin embargo, hoy en los comercios su valor trepa hasta los $58, lo que evidencia que ha crecido un 55% de un año para el otro.

Con los guardapolvos sucede lo mismo, acrecentando su precio en un 54%, pasando en solo un año de $280 a $431. Otros productos sufrieron igual variante, como son los casos de las cartucheras y las lapiceras, que se incrementaron en la última temporada un 53%, pasando las primeras de $28 a $43, y las segundas de $11 a $17.

El pegamento cola creció en su importe un 51%, pasando de los $13 a $20, mientras que las clásicas gomas de borrar, que nunca faltan en el estuche de los alumnos, y las carpetas oficio con anillos sufrieron una suba del 50 por ciento, pasando de los 4 a los 6 pesos y de los 30 a los 45 pesos respectivamente.

Claros síntomas

Comerciantes consultados por este medio en su recorrido señalaron que un ejemplo evidente de la crisis que se vive hoy en la Argentina es que los consumidores se han volcado masivamente a segundas y terceras marcas, cuando años anteriores todos adquirían primeras marcas.

Otro dato clave que explican los dueños de las librerías es que la medida implementada por el Gobierno nacional de aumentar las compras en efectivo mermando las ventas que se hacen con tarjetas de crédito no ha hecho más que perjudicar el accionar de los comercios, ya que la gente no posee dinero en metálico, y lo que antes sacaba a crédito apelando a pagar poco durante los meses siguientes ahora ya no lo pueden tener más.

Todas estas acciones vienen llevándose adelante por parte de los jefes de familia para tratar de atenuar los altos costos que se dan en la totalidad de la canasta escolar. Esto, a su vez, se suma a los aumentos que sufrirán las matrículas y cuotas de los colegios privados para este año, los cuales rondarán entre el 25% y el 40% de acuerdo al establecimiento, generando que mandar a los chicos a la escuela se convierta en un verdadero suplicio para las familias argentinas.

“Son números desorbitantes”

Susana Andrada

Titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC)

“Estos números ya me parece que son desorbitantes, desproporcionados y que no tienen nada que ver con la realidad. La inflación el año pasado fue del 40%. Aumentando a un 57%, ya estamos hablando de un porcentaje muy alto de especulación.

Ahora hay que ver qué pasa, si estos productos se van a vender o no, porque hay muchas opciones. La canasta escolar tiene aproximadamente 11.000 productos y hay muchas bocas de expendio, desde un maxikiosco hasta una librería grande o un supermercado. Yo les pediría a los consumidores que analicen, revisen bien los precios, y no compren lo primero que encuentren. Que esperen lo más posible, porque los productos de la canasta escolar son estacionales y tienden a bajar tras la primera semana.

El Gobierno tiene que sacar una canasta más económica y la tiene que sacar a tiempo y con una buena distribución. Si los consumidores deciden pagar con tarjeta, que por favor se fijen en el costo financiero total, porque si no van a estar pagando más del 100% de aumento. Si un consumidor decide pagar en dos o tras cuotas, el costo financiero es de un 20% o 30%, y ahí ya estaríamos en un 70% promedio”.

“Responde a la inflación general”

Claudio Boada

Director de la Unión de Usuarios y Consumidores

“La verdad es que no me extraña. Responde a la inflación general, la cual no está muy lejos de eso. La inflación estuvo entre un 40% y 42%, pero desagregando, los precios que más aumentaron fueron los alimentos. El aceite aumentó más del 170%, más del 130% las harinas y derivados, y los lácteos 120%. Que todo el rubro de la canasta escolar suba un 57% interanual, si bien no es la cifra que uno espera, me parece que en el contexto de un índice general de más del 40% de inflación está dentro de lo entendible.

Quienes más afectados están son los sectores más vulnerables, es clarísimo. Y en este caso los afectados van a ser los consumidores en general, en especial los sectores de menores ingresos, por un lado, y por otro lado las pymes y empresas nacionales.

La financiación económica que te permitía el Ahora 12 desapareció. Entonces, si el consumidor decide financiarse con tarjeta ya hay estimaciones de un aumento del 40% anual. Son intereses que podríamos llamar usurarios, pero aquel que no tiene la posibilidad de pagar en efectivo termina pagando ese interés”.

“Hay una baja en las ventas de casi 25 puntos”

Miguel Calvete

Presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom)

“Nosotros hicimos una medición comparativa entre enero de 2016 y el mismo mes de 2017 sobre 121 puntos de ventas mayoristas y minoristas de distintas localidades del país, y encontramos un aumento promedio interanual del 30,5 por ciento en la canasta escolar. Eso, sin tomar diciembre, que fue el mes de mayor distorsión. Si lo incluyéramos, el incremento sería del 37 por ciento. Las subas principales se vieron reflejadas en los productos importados, cuyo aumento superó el 55 por ciento.

A esto se le suma una baja de casi 25 puntos en las ventas, que obedece a dos cuestiones: por un lado, la caída del poder adquisitivo, junto con la retracción y la mesura que está teniendo el consumidor. Por otro, que este año todavía no hay certeza del comienzo de clases. Según los dichos de mayoristas y comerciantes, se estima que la retracción de las ventas disminuya sobre el inicio de las clases.

Es muy difícil que sigan aumentando los precios, porque la caída del consumo ha funcionado como un ancla inflacionaria. Los comerciantes ya tuvieron el aumento fuerte durante todo 2016 y obviamente la segunda quincena de 2015”.

“Este aumento va a impactar negativamente en la sociedad”

Héctor Polino

Titular de Consumidores Libres

“Para que se recompongan los salarios hay que esperar al mes de agosto o septiembre, de modo tal que hay una pérdida en el poder de compra, sobre todo en los sectores de clase media y baja. Por lo tanto, este aumento va a impactar negativamente en la sociedad y se le va a hacer complicado la gente poder enfrentar un incremento tan grande.

Hay distintos eslabones en la cadena de formación de precios, desde la materia prima, la fabricación, el transporte y la venta minorista. En ese hilo, el problema del aumento de precios está en la intermediación, en la venta al por menor.

Lo que tiene que hacer el Gobierno nacional, en combinación también con las provincias, es promover la constitución de cooperativas mutuales escolares tendientes a que los propios alumnos, conducidos y orientados por la autoridad educativa, conformen estas entidades sin fines de lucro. Porque al comprar los útiles y artículos escolares en grandes cantidades se defiende el poder de compra, ya que se puede adquirir directamente en los mayoristas”.

CANASTA ESCOLAR | Habrá que gastar entre $565 y $3640 para completar un combo con útiles escolareshttps://t.co/F7D3Oh9c1V — Diario HOY (@diariohoynet) 3 de febrero de 2017