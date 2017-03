Detienen a cuatro personas que se hacían pasar por vendedores

Ocurrió en 12 entre 530 y 531. Los aprehendidos estafaban y amenazaban a los vecinos del barrio utilizando vestimenta de la empresa Esur

La delincuencia no tiene límites. Desde los hechos más aberrantes hasta los más insólitos suceden día a día en nuestra ciudad, donde los criminales son capaces de las más extraordinarias acciones para hacerse de un dinero que no les corresponde.

No obstante, gracias a la intervención de la delegación de Tolosa y el alerta de los vecinos, la Policía logró detener a cuatro personas que se hacían pasar por cooperativistas y trabajadores de Esur, utilizando la vestimenta de la Municipalidad de La Plata para vender bolsas de residuos e incluso amenazando a los frentistas con que, si no se las compraban, no iban a pasar más a recolectar los desechos.

Según el relato de los vecinos de 12 entre 530 y 531, el hecho venía sucediendo desde hacía varias semanas. La detención de los cuatro sujetos se dio en las últimas horas gracias a las denuncias de los frentistas. Además, se supo que los aprehendidos provienen de la localidad de Florencio Varela, ubicada a 30 kilómetros de nuestra ciudad.

El subsecretario de Centros Comunales, Sergio Sarlo, informó que “es importante que los vecinos denuncien cualquier tipo de irregularidad similar ante las autoridades para evitar ser víctima de este tipo de engaños”.

El caso fue caratulado como “averiguación de ilícito” y además de los agentes de la comisaría Sexta trabaja personal de la UFI 2.